Супермодель Алессандра Амбросио снялась обнаженной для адвент-календаря

По традиции за месяц до Рождества журнал Love выпустил адвент-календарь для взрослых, на каждой странице которого красуется обольстительная модель. В этом году в съемках проекта приняли участие такие мировые знаменитости, как Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Нина Агдал, Даутцен Крез, Джордан Данн, Джиджи и Белла Хадид, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян и Алессандра Амбросио. Последняя из них, Алессандра Амбросио, «ангел» Victoria’s Secret, украсила собой 19-ый день в календаре.

В видеоролике, который снял модный фотограф Фил Пойнтер, Амбросио эротично танцует и раздевается у окна под музыку The Day Before You Came группы Abba. Наблюдающий за ней из темноты незнакомец делает фото. Все остальные 78 тысяч зрителей, просмотревших это видео на Youtube, восхищаются фигурой и танцевальной пластикой 35-летней бразильянки.