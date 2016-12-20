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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 декабря 2016

Супермодель Алессандра Амбросио снялась обнаженной для адвент-календаря

Ангел Victoria’s Secret взбудоражила все мужское население планеты своим появлением в откровенном видео для календаря

По традиции за месяц до Рождества журнал Love выпустил адвент-календарь для взрослых, на каждой странице которого красуется обольстительная модель. В этом году в съемках проекта приняли участие такие мировые знаменитости, как Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Нина Агдал, Даутцен Крез, Джордан Данн, Джиджи и Белла Хадид, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян и Алессандра Амбросио. Последняя из них, Алессандра Амбросио, «ангел» Victoria’s Secret, украсила собой 19-ый день в календаре.

В видеоролике, который снял модный фотограф Фил Пойнтер, Амбросио эротично танцует и раздевается у окна под музыку The Day Before You Came группы Abba. Наблюдающий за ней из темноты незнакомец делает фото. Все остальные 78 тысяч зрителей, просмотревших это видео на Youtube, восхищаются фигурой и танцевальной пластикой 35-летней бразильянки.

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