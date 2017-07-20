Стиви Уандер женился в третий раз

В апреле Стиви Уандер и его подруга Томика Робин Брейси объявили о грядущей свадьбе. Тогда сообщалось, что церемония пройдет в июле на Ямайке, а среди гостей будут Элтон Джон и Сэм Смит.

Томика Робин Брейси и Стиви Уандер

«Это будет очень пышная свадьба, список гостей производит впечатление. Будет много сюрпризов, и Стиви, конечно, будет петь», — приводили The Daily Mail слова одного из источников. В итоге церемония была устроена в Лос-Анджелесе, в знаменитом отеле Bel-Air. СМИ не сообщают, присутствовали ли заявленные прежде Элтон Джон и Сэм Смит, но известно, что для жениха и невесты пели Бэбифейс и Фаррелл. Что до Уандера, он тоже исполнил пару песен, в том числе серенаду для своей любимой.

«Это была великолепная свадьба, щедрая и романтичная. Было много звезд, например, Джон Ледженд. Кроме того, приехали все дети Стиви», — сказал очевидец.