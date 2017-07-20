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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    20 июля 2017

    Стиви Уандер женился в третий раз

    67-летний певец связал себя узами брака с 42-летней моделью

    В апреле Стиви Уандер и его подруга Томика Робин Брейси объявили о грядущей свадьбе. Тогда сообщалось, что церемония пройдет в июле на Ямайке, а среди гостей будут Элтон Джон и Сэм Смит.

    Томика Робин Брейси и Стиви Уандер

    Томика Робин Брейси и Стиви Уандер

    «Это будет очень пышная свадьба, список гостей производит впечатление. Будет много сюрпризов, и Стиви, конечно, будет петь», — приводили The Daily Mail слова одного из источников. В итоге церемония была устроена в Лос-Анджелесе, в знаменитом отеле Bel-Air. СМИ не сообщают, присутствовали ли заявленные прежде Элтон Джон и Сэм Смит, но известно, что для жениха и невесты пели Бэбифейс и Фаррелл. Что до Уандера, он тоже исполнил пару песен, в том числе серенаду для своей любимой.

    «Это была великолепная свадьба, щедрая и романтичная. Было много звезд, например, Джон Ледженд. Кроме того, приехали все дети Стиви», — сказал очевидец.

    Стиви Уандер и Томика Робин Брейси фото

    Для 67-летнего Уандера это третий официальный брак. В общей сложности у музыканта семеро детей; старшая дочь, 42-летняя Айша, тоже занимается музыкой и регулярно выступает с отцом. Младший отпрыск артиста — девочка, которую зовут Найя, ей в декабре исполнилось три года.

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