Стиви Уандер женился в третий раз

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67-летний певец связал себя узами брака с 42-летней моделью
В апреле Стиви Уандер и его подруга Томика Робин Брейси объявили о грядущей свадьбе. Тогда сообщалось, что церемония пройдет в июле на Ямайке, а среди гостей будут Элтон Джон и Сэм Смит.
Томика Робин Брейси и Стиви Уандер
«Это будет очень пышная свадьба, список гостей производит впечатление. Будет много сюрпризов, и Стиви, конечно, будет петь», — приводили The Daily Mail слова одного из источников. В итоге церемония была устроена в Лос-Анджелесе, в знаменитом отеле Bel-Air. СМИ не сообщают, присутствовали ли заявленные прежде Элтон Джон и Сэм Смит, но известно, что для жениха и невесты пели Бэбифейс и Фаррелл. Что до Уандера, он тоже исполнил пару песен, в том числе серенаду для своей любимой.
«Это была великолепная свадьба, щедрая и романтичная. Было много звезд, например, Джон Ледженд. Кроме того, приехали все дети Стиви», — сказал очевидец.
Для 67-летнего Уандера это третий официальный брак. В общей сложности у музыканта семеро детей; старшая дочь, 42-летняя Айша, тоже занимается музыкой и регулярно выступает с отцом. Младший отпрыск артиста — девочка, которую зовут Найя, ей в декабре исполнилось три года.