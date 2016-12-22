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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 декабря 2016

Старший сын Джоли грозится обнародовать видео, обличающее Брэда Питта

Секретные записи Мэддокса могут сыграть решающую роль в суде

История любви и ненависти Анджелины Джоли и Брэда Питта вполне тянет на солидный сценарий для семейной мелодрамы. После ряда громких обвинений в адрес друг друга экс-супруги взяли небольшой тайм-аут: Питт сконцентрировался на промотуре своего нового фильма «Союзники», а Джоли вместе с шестью детьми продолжает скрываться от любопытных глаз в своем особняке в Малибу.

Старший сын Джоли грозится обнародовать видео, обличающее Брэда Питта

К слову, решение о том, кому из актеров достанется право единоличной опеки над наследниками, так пока и не было озвучено. В то время, как обе стороны готовятся к решающему броску, на сцену вышел старший сын пары, 15-летний Мэддокс. Как сообщают источники, мальчик устал терпеть постоянные оскорбления в адрес своей приемной матери и намерен раз и навсегда отомстить Брэду Питту за все его поступки. В руках у Мэддокса есть ценное оружие, которое он планирует в ближайшее время использовать против нерадивого отца.

Речь идет о серии компрометирующих видеозаписей, на которых запечатлены сцены многочисленных семейных ссор Джоли и Питта. Инициатором всех конфликтов выступал не кто иной, как достопочтенный глава семейства. Поговаривают, что секретные материалы Мэддокса могут сыграть решающую роль в суде, существенно изменив ход текущего процесса.

Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом

Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом

Напомним, что слухи о разводе некогда самой красивой пары Голливуда появились после скандального инцидента в самолете: во время перелета семьи Джоли-Питт из Америки в Англию актер позволил себе поднять руку на старшего сына. По словам очевидцев, супруги начали ссориться на глазах у своих детей и 15-летний Мэддокс встал на защиту Анджелины. После этого происшествия полиция Лос-Анджелеса завела дело на Брэда Питта за жестокое обращение с детьми. Правда, спустя пару недель все обвинения в адрес актера были поспешно сняты.

Мэддокс Джоли-Питт

Мэддокс Джоли-Питт

Брэд Питт

Брэд Питт

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