Старшая дочь Валерия Меладзе вышла замуж

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Избранником 25-летней Инги стал обозреватель телеканала «Аль-Джазира» Нури Вергезе
Российский певец Валерий Меладзе выдал старшую дочь замуж. 25-летняя Инга стала женой журналиста телеканала «Аль-Джазира» Нури Вергезе. Пока пара сыграла скромную свадьбу, а пышное торжество планирует на октябрь этого года.
В Instagram Инга выложила фотографию с супругом, где она запечатлена в подвенечном платье с фатой. «14.01.2017. Большой день, маленькая церемония. Не могу дождаться, когда смогу испытать это еще раз в октябре», — подписала снимок дочь музыканта.
Небольшая церемония прошла в Кембридже. Отец невесты и ее младшая сестра София не смогли посетить праздник, однако планируют потом погулять на свадьбе в октябре. Поздравить новобрачных приехали мать Инги Ирина и другая младшая сестра Арина.
Помолвка Инги и Нури состоялась в октябре 2015 года. Журналист сделал возлюбленной предложение в отеле Royal Mansour в Марракеше. Октябрьское торжество молодые хотят провести ровно через два года после помолвки — 7 или 8 октября.
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