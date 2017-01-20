Старшая дочь Валерия Меладзе вышла замуж

Российский певец Валерий Меладзе выдал старшую дочь замуж. 25-летняя Инга стала женой журналиста телеканала «Аль-Джазира» Нури Вергезе. Пока пара сыграла скромную свадьбу, а пышное торжество планирует на октябрь этого года. В Instagram Инга выложила фотографию с супругом, где она запечатлена в подвенечном платье с фатой. «14.01.2017. Большой день, маленькая церемония. Не могу дождаться, когда смогу испытать это еще раз в октябре», — подписала снимок дочь музыканта.

Небольшая церемония прошла в Кембридже. Отец невесты и ее младшая сестра София не смогли посетить праздник, однако планируют потом погулять на свадьбе в октябре. Поздравить новобрачных приехали мать Инги Ирина и другая младшая сестра Арина.