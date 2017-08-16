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    16 августа 2017

    Стало известно, почему Кейт Миддлтон нельзя давать автографы

    Королевская семья опасается подделки подписей

    Кейт Миддлтон, как и всю королевскую семью, регулярно упрекают в высокомерии, хотя герцогиня Кембриджская вполне свободно общается с публикой на встречах и совсем не держит дистанцию. Возможно, на высокомерную репутацию Миддлтон работает тот факт, что она никогда не дает автографы. Однако это объясняется не личным пренебрежением Кейт к своим поклонникам, а официальным правилом, запрещающим всем членам британского престола подписывать что-либо для окружающих. Причина запрета проста: Букингемский дворец опасается, что автограф кого-либо из семьи будет подделан и использован либо в коммерческих, либо и вовсе в преступных целях. Единственным, кто нарушил строгий протокол, является принц Чарльз. В 2010 году Чарльз посетил Корнуолл после наводнения. На встрече с семьей, очень сильно пострадавшей от стихии, принц предложил любую свою помощь. Те неожиданно попросили его расписаться. Чарльз не мог отказать и на первом попавшемся листке бумаги написал «Чарльз 2010».

    Кейт Миддлтон

    Кейт Миддлтон

    ФОТОGettyImages

    Кстати, запрет на автографы — не единственный, которому приходится следовать Кейт Миддлтон, будучи герцогиней. Ей запрещено участвовать в выборах, играть в «Монополию», есть моллюсков и доедать ужин до конца. Это не выдумки.

    Королевская семья Великобритании

    Королевская семья Великобритании

    ФОТОGettyImages

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