Стало известно, почему Кейт Миддлтон нельзя давать автографы

Кейт Миддлтон, как и всю королевскую семью, регулярно упрекают в высокомерии, хотя герцогиня Кембриджская вполне свободно общается с публикой на встречах и совсем не держит дистанцию. Возможно, на высокомерную репутацию Миддлтон работает тот факт, что она никогда не дает автографы. Однако это объясняется не личным пренебрежением Кейт к своим поклонникам, а официальным правилом, запрещающим всем членам британского престола подписывать что-либо для окружающих. Причина запрета проста: Букингемский дворец опасается, что автограф кого-либо из семьи будет подделан и использован либо в коммерческих, либо и вовсе в преступных целях. Единственным, кто нарушил строгий протокол, является принц Чарльз. В 2010 году Чарльз посетил Корнуолл после наводнения. На встрече с семьей, очень сильно пострадавшей от стихии, принц предложил любую свою помощь. Те неожиданно попросили его расписаться. Чарльз не мог отказать и на первом попавшемся листке бумаги написал «Чарльз 2010».