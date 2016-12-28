Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Итоги 2016 главные события уходящего года
Новый год 2017 готовимся к празднику
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 декабря 2016

Стало известно, кто получит наследство Джорджа Майкла

Многомиллионное состояние певца, скорее всего, перейдет его крестникам

Миллионы поклонников продолжают оплакивать безвременно ушедшего из жизни Джорджа Майкла, нести цветы и свечи к его дому, публично вспоминать его необычайно благородную натуру (как выяснилось, при жизни артист помог очень многим людям и тайно жертвовал миллионы нуждающимся, больным, приютам). Впрочем, нашлись и те, кто озаботился более материальными вопросами. После себя Майкл оставил не только десятки бессмертных хитов, но и внушительное состояние в сто с лишним миллионов фунтов стерлингов, недвижимость в Лондоне, Нью-Йорке и Сиднее, а также коллекцию предметов искусства, которую собрал с помощью своего бывшего партнера, арт-дилера Кенни Госса, с которым прожил 15 лет.

Джордж Майкл и Джерри Холлиуэл

Джордж Майкл и Джерри Холлиуэл

Супруга и детей у певца не было, поэтому британские СМИ предполагают, что наследство Майкла достанется его крестникам — детям Мартина Кемпа, а также детям кузена, певца Андроса. Также среди основных претендентов называются сестры артиста, его бойфренд, с которым он состоял в отношениях последние два года, а также дочь его близкой подруги Джери Холлиуэлл. Впрочем, стоит дождаться оглашения официального завещания Майкла — возможно, он оставил состояние в пользу благотворительных фондов и детских домов, куда многие годы перечислял миллионы фунтов.

Джордж Майкл и Кенни Госс

Джордж Майкл и Кенни Госс

ФОТОGetty Images

Рианна продолжает страдать из-за ДрейкаЗначит, война: Рианна vs Дженнифер Лопес

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

КиноЛучшие роли Дензела Вашингтона
ЗвездыСекси Санта: самые красивые звезды в новогодних костюмах
НовостиДженнифер Лопес подтвердила роман с Дрейком
НовостиУмерла актриса Кэрри Фишер, сыгравшая Лею в «Звездных войн»

ELLE рекомендует

Тренды3 бьюти-продукта для сияния кожи к Новому году
ПрактикаШесть секретов женщин, которые всегда соблазнительно пахнут
ПрактикаБожественное тело: 9 фактов о диете ангела
ЗдоровьеКак правильно спать, чтобы высыпаться?

Лучшее на Elle

ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
ПсихологияСуществует ли женская дружба?
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.