Стало известно, кто получит наследство Джорджа Майкла

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Многомиллионное состояние певца, скорее всего, перейдет его крестникам
Миллионы поклонников продолжают оплакивать безвременно ушедшего из жизни Джорджа Майкла, нести цветы и свечи к его дому, публично вспоминать его необычайно благородную натуру (как выяснилось, при жизни артист помог очень многим людям и тайно жертвовал миллионы нуждающимся, больным, приютам). Впрочем, нашлись и те, кто озаботился более материальными вопросами. После себя Майкл оставил не только десятки бессмертных хитов, но и внушительное состояние в сто с лишним миллионов фунтов стерлингов, недвижимость в Лондоне, Нью-Йорке и Сиднее, а также коллекцию предметов искусства, которую собрал с помощью своего бывшего партнера, арт-дилера Кенни Госса, с которым прожил 15 лет.
Джордж Майкл и Джерри Холлиуэл
Супруга и детей у певца не было, поэтому британские СМИ предполагают, что наследство Майкла достанется его крестникам — детям Мартина Кемпа, а также детям кузена, певца Андроса. Также среди основных претендентов называются сестры артиста, его бойфренд, с которым он состоял в отношениях последние два года, а также дочь его близкой подруги Джери Холлиуэлл. Впрочем, стоит дождаться оглашения официального завещания Майкла — возможно, он оставил состояние в пользу благотворительных фондов и детских домов, куда многие годы перечислял миллионы фунтов.
Джордж Майкл и Кенни ГоссФОТО
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