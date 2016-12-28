Стало известно, кто получит наследство Джорджа Майкла

Миллионы поклонников продолжают оплакивать безвременно ушедшего из жизни Джорджа Майкла, нести цветы и свечи к его дому, публично вспоминать его необычайно благородную натуру (как выяснилось, при жизни артист помог очень многим людям и тайно жертвовал миллионы нуждающимся, больным, приютам). Впрочем, нашлись и те, кто озаботился более материальными вопросами. После себя Майкл оставил не только десятки бессмертных хитов, но и внушительное состояние в сто с лишним миллионов фунтов стерлингов, недвижимость в Лондоне, Нью-Йорке и Сиднее, а также коллекцию предметов искусства, которую собрал с помощью своего бывшего партнера, арт-дилера Кенни Госса, с которым прожил 15 лет.