Стало известно, кто одел Меланию Трамп на инаугурацию президента США

Даже оппоненты Трампа констатируют, что небесно-голубое кашемировое платье с жакетом - убедительная модная победа первой леди. Неожиданное решение выбрать перчатки и туфли в тон лаконичному наряду, который стал реверансом в сторону одного из легендарных образов Жаклин Кеннеди, оказалось очень удачным.

Напомним, что вокруг темы наряда Мелании Трамп разгорелся нешуточный скандал. Так, бывший дизайнер Мишель Обамы Софи Тиллет публично отказался одевать новую первую леди, на что Трамп ответил сообщением, что его жена, привыкшая к лучшим нарядам мировых дизайнеров, переживет эту потерю. В ряду противников Трампа, которые также выступили с бойкотом Мелании, оказался и Том Форд. Но и здесь Трамп нашел, что ответить: «Мы его и не просили одевать Меланию, поэтому пусть отказывает». Доменико Дольче и Стефано Габбана, напротив, сообщили, что для них будет честью одевать первую леди США - наряд Dolce&Gabbana Мелания выбрала на недавнюю новогоднюю вечеринку в Палм Бич. Также в поддержку Мелании выступил Карл Лагерфельд и Томми Хилфигер. Последний заявил, что одевать Меланию - победа для любого дизайнера.