Стало известно имя таинственной возлюбленной Бена Аффлека

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Спустя три месяца после развода актер появился с новой девушкой
Бракоразводный процесс Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека длился почти два года. И как бы поклонники пары ни надеялись на воссоединение супругов, развод состоялся три месяца назад. Однако актерам удалось сохранить теплые отношения — они даже отметили всей семьей День независимости Америки.
На протяжении полугода СМИ то и дело сообщали о новой возлюбленной Аффлека, но сам актер отказывался комментировать личную жизнь. И вот вчера стало известно имя таинственной незнакомки: Бен встречается с продюсером популярного американского шоу Saturday Night Live Линдси Шукус.
Линдси Шукус и Бен Аффлек
На днях их вместе заметили в Лондоне: пара выходила из ресторана, не разнимая объятий. Несмотря на то, что Бен и Линдси не пытались скрыться от репортеров, актер, как и его новая возлюбленная, отказывались давать комментарии.
Кстати, поклонники Аффлека отметили, что Шукус очень похожа на Дженнифер Гарнер — у них схожие черты лица и строение фигуры.
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек
Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер познакомились на съемках фильма «Сорвиголова» в 2004-м году, а через год поженились. В браке у них родилось трое детей: дочери Вайолет и Серафина и сын Самуель. В 2015-м году Гарнер подала на развод: причиной стала измена Бена с няней их детей Кристин Оузунян.