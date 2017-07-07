Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    07 июля 2017

    Стало известно имя таинственной возлюбленной Бена Аффлека

    Спустя три месяца после развода актер появился с новой девушкой

    Бракоразводный процесс Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека длился почти два года. И как бы поклонники пары ни надеялись на воссоединение супругов, развод состоялся три месяца назад. Однако актерам удалось сохранить теплые отношения — они даже отметили всей семьей День независимости Америки.

    На протяжении полугода СМИ то и дело сообщали о новой возлюбленной Аффлека, но сам актер отказывался комментировать личную жизнь. И вот вчера стало известно имя таинственной незнакомки: Бен встречается с продюсером популярного американского шоу Saturday Night Live Линдси Шукус.

    Линдси Шукус и Бен Аффлек

    Линдси Шукус и Бен Аффлек

    На днях их вместе заметили в Лондоне: пара выходила из ресторана, не разнимая объятий. Несмотря на то, что Бен и Линдси не пытались скрыться от репортеров, актер, как и его новая возлюбленная, отказывались давать комментарии.

    Кстати, поклонники Аффлека отметили, что Шукус очень похожа на Дженнифер Гарнер — у них схожие черты лица и строение фигуры.

    Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

    Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

    Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер познакомились на съемках фильма «Сорвиголова» в 2004-м году, а через год поженились. В браке у них родилось трое детей: дочери Вайолет и Серафина и сын Самуель. В 2015-м году Гарнер подала на развод: причиной стала измена Бена с няней их детей Кристин Оузунян.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз