Стало известно имя таинственной возлюбленной Бена Аффлека

Бракоразводный процесс Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека длился почти два года. И как бы поклонники пары ни надеялись на воссоединение супругов, развод состоялся три месяца назад. Однако актерам удалось сохранить теплые отношения — они даже отметили всей семьей День независимости Америки.

На протяжении полугода СМИ то и дело сообщали о новой возлюбленной Аффлека, но сам актер отказывался комментировать личную жизнь. И вот вчера стало известно имя таинственной незнакомки: Бен встречается с продюсером популярного американского шоу Saturday Night Live Линдси Шукус.