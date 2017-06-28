Стало известно имя таинственного возлюбленного Рианны

Вчера в сети появились фотографии, на которых Рианна целуется с загадочным молодым человеком. Певица и ее новый возлюбленный нежились в бассейне одного из отелей Испании, где провели несколько дней в компании друг друга. Оказалось, что таинственный незнакомец — миллиардер из Саудовской Аравии по имени Хассан Джамиль. Он владеет одной из крупнейших автодилерских компаний в своей стране.

Рианна и Хассан Джамиль ФОТО Legion-Media.ru

ФОТО Legion-Media.ru

ФОТО Legion-Media.ru

Также выяснилось, что раньше у Хассана был роман с подругой Рианны, супермоделью Наоми Кэмпбелл. И, видимо, именно поэтому девушки повздорили и отписались друг от друга в Instagram в марте этого года. Источники сообщают, что роман певицы с миллиардером начался как раз в начале весны, однако девушка старалась тщательно скрывать новые отношения. Инсайдеры также добавляют, что Рианна без ума от возлюбленного: «Она никогда не была настолько счастлива, она действительно влюбилась по уши».

Напомним, в прошлом году Рианна рассталась в рэпером Дрейком, роман с которым длился около полугода. После болезненного разрыва с музыкантом она заявила, что больше не готова к серьезным отношениям. Видимо, с тех пор сердце барбадосской принцессы оттаяло.