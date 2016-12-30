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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 декабря 2016

Стало известно имя сына Ксении Собчак

Телеведущая назвала первенца Платоном

Новоиспеченные родители Ксения Собчак и Максим Виторган выбрали имя для своего первенца: новорожденного малыша назвали Платоном. Об этом ранее в ноябре сообщал близкий к звездной семье источник, а сегодня подтвердил отец малыша, опубликовав в Instagram снимок с именной елочной игрушкой. Ранее друг семьи, актер Станислав Садальский рассказывал, что мальчика хотели назвать Анатолием в честь отца Ксении - это было пожеланием матери телеведущей Людмилы Нарусовой. Также сообщается, что телеведущая намеревается в ближайшее время сменить фамилию на Виторган-Собчак, чтобы такую же мог носить ее сын.

Напомним, Ксения Собчак стала мамой 18 ноябре. Сын телеведущей и Максима Виторгана появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино». В день выписки из роддома звездные родители опубликовали первое фото с новорожденным малышом.

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