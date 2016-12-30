Стало известно имя сына Ксении Собчак

Новоиспеченные родители Ксения Собчак и Максим Виторган выбрали имя для своего первенца: новорожденного малыша назвали Платоном. Об этом ранее в ноябре сообщал близкий к звездной семье источник, а сегодня подтвердил отец малыша, опубликовав в Instagram снимок с именной елочной игрушкой. Ранее друг семьи, актер Станислав Садальский рассказывал, что мальчика хотели назвать Анатолием в честь отца Ксении - это было пожеланием матери телеведущей Людмилы Нарусовой. Также сообщается, что телеведущая намеревается в ближайшее время сменить фамилию на Виторган-Собчак, чтобы такую же мог носить ее сын.

Напомним, Ксения Собчак стала мамой 18 ноябре. Сын телеведущей и Максима Виторгана появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино». В день выписки из роддома звездные родители опубликовали первое фото с новорожденным малышом.