Стало известно имя ребенка Джанет Джексон

3 января Джанет Джексон стала мамой — 50-летняя певица родила сына. Первенец звезды и ее мужа — 42-летнего миллиардера Виссама аль-Мана — появился на свет в одной из лондонских клиник. Супруги назвали малыша Исса. Как считают журналисты, такое имя родители выбрали в память о покойном брате Джанет — Майкле. Имя первенца пары переводится с арабского как «Иисус». Как известно, полное имя старшего брата певицы — Майкл Джозеф Джексон, и вторая часть означает «Бог да воздаст». Сами родители это предположение пока никак не комментируют.

Напомним, что за время беременности певица дала своим близким и поклонникам не один повод поволноваться — за 9 месяцев звезда набрала 43 килограмма, вызвав опасения, что ей будет сложно родить ребенка самостоятельно. Однако, по заверениям представителей Джексон, роды прошли без каких-либо осложнений.

Со своим третьим супругом — катарским миллиардером Виссамом аль-Маной — Джанет познакомилась в 2010 году на вечеринке в Дубае. Через два года возлюбленные поженились и певица приняла ислам, чтобы воспитывать будущих детей в одной вере с их отцом. Все время беременности знаменитость находилась под постоянным наблюдением врачей, по рекомендации которых была вынуждена отменить большой европейский тур.