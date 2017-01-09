Стало известно имя новой возлюбленной Бена Аффлека

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Актер попал в объектив репортеров во время обеда с незнакомкой в одном из ресторанов Лос-Анджелеса
Накануне западные СМИ и блоги облетела новость о том, что Бен Аффлек провел время с неизвестной блондинкой. Действительно, актер, который полтора года назад объявил о расставании с супругой Дженнифер Гарнер, которая, к слову, беременна их четвертым ребенком, был замечен в Лос-Анджелесе в компании женщины, личность которой репортеры не смогли сразу установить.
Аффлек и его спутница пообедали в одном из японских ресторанов, затем прогулялись и зашли в книжный магазин. Незнакомка держалась очень естественно, в какой-то момент даже попыталась взять Бена за руку, но тот, напротив, выглядел смущенным, заметно раздражался и старался соблюдать дистанцию. Это, впрочем, не останавливало спутницу актера, и она во время их прогулки несколько раз касалась руки Аффлека, смущая его еще больше. «Понятно, что Бен знал, что папарацци будут за ним следить, и последнее, чего он хочет, как говорят источники, — чтобы таблоиды разродились очередной порцией громких заголовков и слухов», — пишут обозреватели, отметив также, что Бен в компании этой женщины выглядел подавленным и «более несчастным, чем обычно». «Конечно, он ненавидит папарацци, но так подавленно Бен давно не выглядел», — сообщили СМИ.
Сегодня стало известно, кто же она, эта загадочная компаньонка Аффлека. Женщину зовут Элизабет Уивер, она основательница сестринского сервиса для VIP-клиентов. Основанная весной 2016 года компания Concierge заботится, как сообщается в ее релизе, о «клиентах высокого профиля», которые возвращаются к трезвой жизни, проходят детокс, избавляясь от вредных привычек. Специалисты Concierge сопровождают и ухаживают за своими подопечными 24 часа в сутки. По утверждению инсайдера, Аффлек и Уивер — друзья, между ними ничего нет. Ранее, до того, как запустить собственный бизнес, Элизабет Уивер работала частной медсестрой, а последние шесть лет — специалистом по возвращению к трезвости. Известно, что Бен Аффлек испытывал серьезные проблемы с алкоголем. Возможно, дружба с Уивер возникла на этой почве.
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