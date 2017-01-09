Стало известно имя новой возлюбленной Бена Аффлека

Накануне западные СМИ и блоги облетела новость о том, что Бен Аффлек провел время с неизвестной блондинкой. Действительно, актер, который полтора года назад объявил о расставании с супругой Дженнифер Гарнер, которая, к слову, беременна их четвертым ребенком, был замечен в Лос-Анджелесе в компании женщины, личность которой репортеры не смогли сразу установить.

Аффлек и его спутница пообедали в одном из японских ресторанов, затем прогулялись и зашли в книжный магазин. Незнакомка держалась очень естественно, в какой-то момент даже попыталась взять Бена за руку, но тот, напротив, выглядел смущенным, заметно раздражался и старался соблюдать дистанцию. Это, впрочем, не останавливало спутницу актера, и она во время их прогулки несколько раз касалась руки Аффлека, смущая его еще больше. «Понятно, что Бен знал, что папарацци будут за ним следить, и последнее, чего он хочет, как говорят источники, — чтобы таблоиды разродились очередной порцией громких заголовков и слухов», — пишут обозреватели, отметив также, что Бен в компании этой женщины выглядел подавленным и «более несчастным, чем обычно». «Конечно, он ненавидит папарацци, но так подавленно Бен давно не выглядел», — сообщили СМИ.





