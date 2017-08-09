Стало известно имя новорожденной дочери Мирославы Думы

Чуть больше недели назад Мирослава Дума сообщила, что родила третьего ребенка — девочку, чье имя сначала предпочла оставить в секрете. Икона стиля опубликовала в Instagram первое фото малышки: на черно-белом снимке видна только ручка девочки. Сегодня Дума выложила в соцсеть новый снимок с дочерью, а в комментариях под ним назвала ее имя.