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    09 августа 2017

    Стало известно имя новорожденной дочери Мирославы Думы

    Российская it-girl рассказала, как назвала младшую дочь и поделилась новым фото с ней

    Чуть больше недели назад Мирослава Дума сообщила, что родила третьего ребенка — девочку, чье имя сначала предпочла оставить в секрете. Икона стиля опубликовала в Instagram первое фото малышки: на черно-белом снимке видна только ручка девочки. Сегодня Дума выложила в соцсеть новый снимок с дочерью, а в комментариях под ним назвала ее имя.


    Девочку назвали Дианой. На новой фотографии Мира позирует рядом с коляской, в которой спит ее дочь. «Дорогая планета Земля, приветствуй малышку Диану», — подписала кадр российская it-girl.

    Напомним, что у Мирославы Думы и ее мужа, бизнесмена Алексея Михеева, также есть шестилетний сын Георгий и трехлетняя дочь Анна.

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