Стали известны подробности свадьбы Александра и Анастасии Овечкиных

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В день любви, семьи и верности спортсмен и его супруга устроили пышное торжество в Барвихе
Несмотря на то, что известный российских хоккеист и ее возлюбленная официально стали мужем и женой еще в прошлом году, свадьбу Александр и Анастасия решили отпраздновать только сейчас. Дата была выбрана не случайно, по словам инсайдеров, молодожены хотели устроить торжество именно в День семьи, любви и верности.
Невеста появилась на празднике в белом платье, украшенном тончайшим кружевом, которое специально для Анастасии было сшито студией российского дизайнера Светланы Лялиной. Жених, в свою очередь, выбрал классический черный костюм, дополнив его элегантной бабочкой. Ведущими праздника стали Николай Басков и Александр Ревва.
Напомним, один из самых успешных российских спортсменов и дочь актрисы Веры Глаголевой начали встречаться в марте 2015-го, и уже в сентябре объявили о своей помолвке. Официальная церемония бракосочетания состоялась 28 августа прошлого года.