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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    08 июля 2017

    Стали известны подробности свадьбы Александра и Анастасии Овечкиных

    В день любви, семьи и верности спортсмен и его супруга устроили пышное торжество в Барвихе

    Несмотря на то, что известный российских хоккеист и ее возлюбленная официально стали мужем и женой еще в прошлом году, свадьбу Александр и Анастасия решили отпраздновать только сейчас. Дата была выбрана не случайно, по словам инсайдеров, молодожены хотели устроить торжество именно в День семьи, любви и верности.

    Невеста появилась на празднике в белом платье, украшенном тончайшим кружевом, которое специально для Анастасии было сшито студией российского дизайнера Светланы Лялиной. Жених, в свою очередь, выбрал классический черный костюм, дополнив его элегантной бабочкой. Ведущими праздника стали Николай Басков и Александр Ревва.

    Напомним, один из самых успешных российских спортсменов и дочь актрисы Веры Глаголевой начали встречаться в марте 2015-го, и уже в сентябре объявили о своей помолвке. Официальная церемония бракосочетания состоялась 28 августа прошлого года.

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