Стали известны подробности свадьбы Александра и Анастасии Овечкиных

Несмотря на то, что известный российских хоккеист и ее возлюбленная официально стали мужем и женой еще в прошлом году, свадьбу Александр и Анастасия решили отпраздновать только сейчас. Дата была выбрана не случайно, по словам инсайдеров, молодожены хотели устроить торжество именно в День семьи, любви и верности.