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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 января 2017

Стали известны новые подробности свадьбы Пиппы Миддлтон

Место проведения, платье и другие детали свадебной церемонии младшей сестры герцогини Кембриджской

Весной, ‪20 мая‬, состоится свадьба младшей сестры Кейт Миддлтон Пиппы и миллионера Джеймса Мэттьюса. По размаху церемония сможет посостязаться со свадьбой принца Уильяма и герцогини Кембриджской. Как сообщает Daily Mail, в планах у пары — пригласить от 350 до 400 гостей.

До свадьбы Пиппа и Джеймс собираются отдохнуть от подготовки к церемонии в пятизвездочном отеле сети Eden Rock (ею владеет семья Мэттьюс) на острове Сен-Барт. Решение перенести свадебное путешествие — отличный вариант для невесты: белый цвет подвенечного платья подчеркнет загар.

Пиппа Миддлтон на свадьбе принца Уильяма и герцогини Кэтрин

Пиппа Миддлтон на свадьбе принца Уильяма и герцогини Кэтрин

Венчание пары пройдет в церкви Святого Марка в Энфилде. К алтарю будущую миссис Мэттьюс поведет ее отец Майкл Миддлтон. Возможно, принц Георг понесет подушечку с кольцами, а принцесса Шарлотта будет разбрасывать лепестки цветов. Однако планы Пиппы Миддлтон в отношении ее племянников может нарушить королева Елизавета II: по слухам, она против того, чтобы Георг и Шарлотта вообще присутствовали не празднике.

К алтарю младшая Миддлтон пойдет в лаконичном свадебном платье. Оно будет отличаться от подвенечного наряда Alexander McQueen, в котором выходила замуж герцогиня Кембриджская. Инсайдеры рассказали, что Пиппа очень любит кружево и длинные рукава. Силуэт платья должен подчеркнуть фигуру Пиппы Миддлтон: уже сейчас невеста увеличила количество тренировок, чтобы хорошо выглядеть в день свадьбы. По сведениям прессы, дизайнером свадебного платья может стать Джайлс Дикон или Дженни Пэкхем. Ранее СМИ также называли дизайнером подвенечного наряда Пиппы автора свадебного платья принцессы Дианы Дэвида Эмануэля.

Пиппа и Кейт Миддлтон

Пиппа и Кейт Миддлтон

Поскольку Пиппа Миддлтон очень верит в язык цветов, возможно, ее голову вместо тиары украсит цветочный венок. Дизайнером обручальных колец и других украшений невесты, скорее всего, выступит Робинсон Пелхэм — автор помолвочного кольца Пиппы с восьмиугольным бриллиантом весом четыре карата и стоимостью больше $300 тысяч. В день своей свадьбы Кейт Миддлтон также носила серьги дизайна Пелхэма.

Праздничный банкет пройдет в поместье в Баклбери. На территории площадью более семи гектаров расположатся шатры для гостей, а ужин и декор будут выдержаны в традиционном английском стиле.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс

ФОТОGetty Images

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс объявили о помолвке летом 2016-го. До этого влюбленные встречались меньше года. В 2012 году у пары уже был короткий роман, который привел к быстрому расставанию.

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