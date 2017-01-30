Стали известны новые подробности свадьбы Пиппы Миддлтон

Пиппа Миддлтон на свадьбе принца Уильяма и герцогини Кэтрин

Пиппа и Кейт Миддлтон

Поскольку Пиппа Миддлтон очень верит в язык цветов, возможно, ее голову вместо тиары украсит цветочный венок. Дизайнером обручальных колец и других украшений невесты, скорее всего, выступит Робинсон Пелхэм — автор помолвочного кольца Пиппы с восьмиугольным бриллиантом весом четыре карата и стоимостью больше $300 тысяч. В день своей свадьбы Кейт Миддлтон также носила серьги дизайна Пелхэма. Праздничный банкет пройдет в поместье в Баклбери. На территории площадью более семи гектаров расположатся шатры для гостей, а ужин и декор будут выдержаны в традиционном английском стиле.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс ФОТО Getty Images