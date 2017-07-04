Стали известны новые подробности романа The Weeknd и Селены Гомес

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Певец больше не скрывает чувств к возлюбленной
Несмотря на то, что в сети то и дело появляются слухи о разладе между Селеной Гомес и The Weeknd, на днях рэпер в очередной раз доказал окружающим, что его чувства к певице искренние. В частности, исполнитель лайкнул сразу три фотографии возлюбленной в ее Instagram, причем все они сделаны в период с конца 2015 по начало 2016 года, когда музыкант был в отношениях с Беллой Хадид, что позволило поклонникам пары в очередной раз убедиться, что Абель Тесфайе уже давно питал симпатию к Селене.
Кроме того, фанаты певца сразу обратили внимание на тот факт, что, будучи в отношениях с сестрой Джиджи, The Weeknd никогда не проявлял своих чувств на публике и в многочисленных интервью всячески подчеркивал, что еще не готов создавать семью.
Стоит ли говорить, что сейчас Абель, наоборот, старается как можно чаще проводить время со своей возлюбленной, и, по словам инсайдеров, пара уже запланировала следующий совместный отпуск, который намечен на конец июля: «Селена и Абель любят вместе путешествовать. И даже решили снова начать учить испанский. Они постоянно разговаривают на нем и поправляют ошибки друг друга».