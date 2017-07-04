Стали известны новые подробности романа The Weeknd и Селены Гомес

Несмотря на то, что в сети то и дело появляются слухи о разладе между Селеной Гомес и The Weeknd, на днях рэпер в очередной раз доказал окружающим, что его чувства к певице искренние. В частности, исполнитель лайкнул сразу три фотографии возлюбленной в ее Instagram, причем все они сделаны в период с конца 2015 по начало 2016 года, когда музыкант был в отношениях с Беллой Хадид, что позволило поклонникам пары в очередной раз убедиться, что Абель Тесфайе уже давно питал симпатию к Селене.

Кроме того, фанаты певца сразу обратили внимание на тот факт, что, будучи в отношениях с сестрой Джиджи, The Weeknd никогда не проявлял своих чувств на публике и в многочисленных интервью всячески подчеркивал, что еще не готов создавать семью.