Стали известны новые подробности романа Селены Гомес и The Weeknd

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Певица утверждает, что еще никогда не была так счастлива
На прошлой неделе в сети впервые заговорили о романе Селены Гомес и The Weeknd. Причиной тому стали фотографии, на которых певица нежно целует и обнимает рэпера. И вот близкие друзья исполнительницы решили прервать молчание и рассказали, что на самом деле происходит между музыкантами: «Недавно Селена призналась нам, что еще никогда не была так счастлива. Ее чувства к Абелю очень искренние, и она утверждает, что никогда не испытывала подобного в своих предыдущих отношениях».
Кроме того, по словам инсайдеров, музыкант помогает Гомес справиться с ее проблемами со здоровьем: «Эти отношения делают ее сильнее и помогают легче переживать трудности, с которыми ей приходится сталкиваться. Селена наконец-то начала чувствовать себя в безопасности. Она считает, что это первые по-настоящему серьезные отношения в ее жизни».
Селена Гомес и The Weeknd
В свою очередь, экс-возлюбленные музыкантов своей ревностью лишь в очередной раз доказывают, что у молодых людей и правда все серьезно. В частности, на днях Белла Хадид, бывшая девушка The Weeknd, опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой показывает всем средний палец. После этого поклонники модели решили, что таким образом младшая сестра Джиджи хочет показать, как относится к сложившейся ситуации. Кроме того, Джастин Бибер не так давно обвинил Гомес в том, что ее новые отношения не более чем очередной пиар-ход и на самом деле ни о каких искренних чувствах и речи не идет.
The Weeknd и Белла Хадид
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