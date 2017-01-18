Стали известны новые подробности романа Селены Гомес и The Weeknd

На прошлой неделе в сети впервые заговорили о романе Селены Гомес и The Weeknd. Причиной тому стали фотографии, на которых певица нежно целует и обнимает рэпера. И вот близкие друзья исполнительницы решили прервать молчание и рассказали, что на самом деле происходит между музыкантами: «Недавно Селена призналась нам, что еще никогда не была так счастлива. Ее чувства к Абелю очень искренние, и она утверждает, что никогда не испытывала подобного в своих предыдущих отношениях».

Кроме того, по словам инсайдеров, музыкант помогает Гомес справиться с ее проблемами со здоровьем: «Эти отношения делают ее сильнее и помогают легче переживать трудности, с которыми ей приходится сталкиваться. Селена наконец-то начала чувствовать себя в безопасности. Она считает, что это первые по-настоящему серьезные отношения в ее жизни».