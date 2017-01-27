Стали известны новые подробности романа Кристен Стюарт и Стеллы Максвелл

Несмотря на то, что поклонники звезды фильма «Сумерки» уже стали поговаривать о разладе между Кристен и ее возлюбленной Стеллой Максвелл , на днях в сети появились фотографии, подтверждающие, что девушки до сих пор встречаются. В частности, папарацци удалось запечатлеть знаменитостей во время их каникул в Италии. На снимках четко видно, как Стюарт нежно целует свою герлфренд в машине.

Напомним, о романе между актрисой и моделью Victoria’s Secret впервые заговорили в конце осени, хотя инсайдеры утверждают, что девушки начали проявлять интерес друг к другу еще в мае. К слову, они обе присутствовали на ежегодном Балу Института костюма в Нью-Йорке MET Gala и покинули это мероприятие вместе. Правда, летом прошлого года Кристен в течение непродолжительного времени встречалась с бывшей возлюбленной Кары Делевинь Энни Кларк, более известной под псевдонимом St. Vincent. Но эти отношения довольно быстро сошли на нет.