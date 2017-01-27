«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
Какой Брэд Питт вам подходит? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 января 2017

Стали известны новые подробности романа Кристен Стюарт и Стеллы Максвелл

Актриса и модель вместе отправились на каникулы в Италию

Несмотря на то, что поклонники звезды фильма «Сумерки» уже стали поговаривать о разладе между Кристен и ее возлюбленной Стеллой Максвелл, на днях в сети появились фотографии, подтверждающие, что девушки до сих пор встречаются. В частности, папарацци удалось запечатлеть знаменитостей во время их каникул в Италии. На снимках четко видно, как Стюарт нежно целует свою герлфренд в машине.

Кристен Стюарт и Стелла Максвелл

Кристен Стюарт и Стелла Максвелл

ФОТОLEGION MEDIA
Кристен Стюарт и Стелла Максвелл

Кристен Стюарт и Стелла Максвелл

Напомним, о романе между актрисой и моделью Victoria’s Secret впервые заговорили в конце осени, хотя инсайдеры утверждают, что девушки начали проявлять интерес друг к другу еще в мае. К слову, они обе присутствовали на ежегодном Балу Института костюма в Нью-Йорке MET Gala и покинули это мероприятие вместе. Правда, летом прошлого года Кристен в течение непродолжительного времени встречалась с бывшей возлюбленной Кары Делевинь Энни Кларк, более известной под псевдонимом St. Vincent. Но эти отношения довольно быстро сошли на нет.


Кристен Стюарт и Стелла Максвелл

Кристен Стюарт и Стелла Максвелл

ФОТОREX, SBMF/MAGIC MIKE/FAMEFLYNET PICTURE/LEGION MEDIA
Кристен Стюарт и Стелла Максвелл на MET Gala

Кристен Стюарт и Стелла Максвелл на MET Gala

ФОТОGetty Images

Материалы по темам

Читайте далее

Новости

Зоуи Дешанель снова беременна

Новости

Бритни Спирс поделилась фотографией своих интимных татуировок

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

Звездный стильКак огурчик: Элайджа Вуд и другие молодо выглядящие звезды
ЗвездыНа высшем уровне: политики и их романы со звездами
НовостиКриштиану Роналду женится
Новости58-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини

ELLE рекомендует

ПрактикаКто делает французскую моду сегодня
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звезды«У меня есть власть над мужчиной, который правит миром»: 20 цитат первых леди
ПрактикаГлайды для губ: чем новые средства для губ отличаются от помад и блесков?

Лучшее на Elle

КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Кристен Стюарт без ума от Стеллы Максвелл

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.