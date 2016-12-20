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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 декабря 2016

Стали известны детали болезни Ким Кардашьян

Американские СМИ раскрыли причину затянувшегося затворничества звезды

Затянувшееся затворничество Ким Кардашьян продолжает быть одной из главных тем западных СМИ. К версиям о том, что звезда не может побороть депрессию после ограбления в Париже, добавились слухи о серьезных проблемах со здоровьем, спровоцированных стрессом. Так, сегодня американский портал Radar Online опубликовал новость о том, что причиной затяжного «домашнего ареста» Ким стала именно болезнь: как утверждает источник, врачи диагностировали у знаменитости эндометриоз — заболевание, которое обладает серьезной симптоматикой и может привести к бесплодию.

По словам журналистов, девушка узнала о диагнозе еще в конце ноября и незамедлительно поделилась печальными новостями с мужем. Инсайдер добавляет, что состояние здоровья Ким усугубило нестабильное психическое состояние Канье Уэста и послужило одной из главных причин его нервного срыва. Сейчас самая знаменитая из сестер Кардашьян проходит курс лечения дома.

Стали известны детали болезни Ким Кардашьян

Напомним, что Ким Кардашьян перестала появляться на публике в начале октября после инцидента в парижском отеле, где на нее было совершено вооруженное нападение. Звезда спешно вернулась в США и полностью приостановила всю светскую жизнь и активность в социальных сетях.

Стали известны детали болезни Ким Кардашьян

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