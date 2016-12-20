Стали известны детали болезни Ким Кардашьян

Затянувшееся затворничество Ким Кардашьян продолжает быть одной из главных тем западных СМИ. К версиям о том, что звезда не может побороть депрессию после ограбления в Париже, добавились слухи о серьезных проблемах со здоровьем, спровоцированных стрессом. Так, сегодня американский портал Radar Online опубликовал новость о том, что причиной затяжного «домашнего ареста» Ким стала именно болезнь: как утверждает источник, врачи диагностировали у знаменитости эндометриоз — заболевание, которое обладает серьезной симптоматикой и может привести к бесплодию.

По словам журналистов, девушка узнала о диагнозе еще в конце ноября и незамедлительно поделилась печальными новостями с мужем. Инсайдер добавляет, что состояние здоровья Ким усугубило нестабильное психическое состояние Канье Уэста и послужило одной из главных причин его нервного срыва. Сейчас самая знаменитая из сестер Кардашьян проходит курс лечения дома.