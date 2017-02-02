Стала известна причина развода Скарлетт Йоханссон

Напомним, что пара познакомилась в 2012 году, роман начался почти сразу («Искры при первой встрече — не редкость для актрисы», — пишут СМИ), а меньше чем через год на пальце Скарлетт уже было обручальное кольцо. Не прошло еще полгода, как представители актрисы сообщили, что Йоханссон беременна. Первенец Скарлетт и Ромена, дочь Роуз Дороти, появилась на свет 4 сентября 2014 года, а еще спустя месяц счастливые родители поженились. «Скарлетт имеет привычку быстро западать на парня и так же быстро развивать отношения», — говорит инсайдер. В итоге брак продержался чуть более двух лет — на прошлой неделе стало известно, что Йоханссон и Дориак намерены развестись. Впрочем, источники утверждают, что супруги не живут вместе с лета. Один из друзей Ромена на правах анонимности признался, что не удивлен тому, что случилось. «Я ожидал этого, мне казалось, что их брак не вечен. Я всегда был уверен, что эта пара не сможет по-настоящему поладить. Они неравны друг другу, там все время было что-то не так».