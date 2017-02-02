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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 февраля 2017

Стала известна причина развода Скарлетт Йоханссон

СМИ: актриса рассталась с мужем из-за своего темперамента

Недавно стало известно, что одной красивой парой в Голливуде стало меньше: звезда «Мстителей» Скарлетт Йоханссон и ее муж, французский журналист Ромен Дориак, решили закончить свои отношения. В качестве причины расставания СМИ называют вспыльчивый темперамент актрисы. По словам источника, Йоханссон склонна быстро увлекаться мужчинами и, влюбившись, предпочитает форсировать развитие отношений.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак

Напомним, что пара познакомилась в 2012 году, роман начался почти сразу («Искры при первой встрече — не редкость для актрисы», — пишут СМИ), а меньше чем через год на пальце Скарлетт уже было обручальное кольцо. Не прошло еще полгода, как представители актрисы сообщили, что Йоханссон беременна. Первенец Скарлетт и Ромена, дочь Роуз Дороти, появилась на свет 4 сентября 2014 года, а еще спустя месяц счастливые родители поженились. «Скарлетт имеет привычку быстро западать на парня и так же быстро развивать отношения», — говорит инсайдер. В итоге брак продержался чуть более двух лет — на прошлой неделе стало известно, что Йоханссон и Дориак намерены развестись. Впрочем, источники утверждают, что супруги не живут вместе с лета. Один из друзей Ромена на правах анонимности признался, что не удивлен тому, что случилось. «Я ожидал этого, мне казалось, что их брак не вечен. Я всегда был уверен, что эта пара не сможет по-настоящему поладить. Они неравны друг другу, там все время было что-то не так».

Ромен Дориак и Скарлетт Йоханссон

Кстати, первый брак Скарлетт Йоханссон с актером Райаном Рейнольдсом также просуществовал два года. «Скарлетт нужны интенсивные, яркие отношения», — говорит инсайдер. Несмотря на расставание, Йоханссон и Дориак продолжают вместе выходить в свет, а собственно развод не стал для них большой драмой. «Они по-прежнему друзья», — пишут СМИ.

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Скарлетт Йоханссон развелась со вторым мужем

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