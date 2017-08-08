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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    08 августа 2017

    Стал известен пол будущего ребенка Криштиану Роналду

    Новые подробности о четвертом ребенке футболиста

    В июне этого года самый высокооплачиваемый футболист в мире стал отцом во второй раз — на свет появились близнецы Матео и Ева, которые родились от суррогатной матери. А теперь Криштиану ждет еще одного малыша — его возлюбленная Джорджина Родригес беременна. И хотя пара долго скрывала этот факт, недавно футболист все же признался — он снова станет отцом. В сети нередко подшучивают над Роналду по поводу того, что он хочет создать собственную футбольную команду из детей, но, похоже, многодетный отец не обращает внимания на недоброжелателей.

    Криштиану Роналду и Джорджина РодригесФОТОSplash News
    Криштиану Роналду и Джорджина РодригесФОТОSplash News

    Вчера, например, футболист подтвердил, что у них с Джорджиной будет девочка и что он «очень счастлив».

    Сам Роналду сейчас находится в отпуске по уходу за детьми, оставив на время работу: семья Криштиану в восторге от его трепетного отношения к малышам.

    Напомним, что впервые футболист стал отцом семь лет назад — его сын Криштиану-младший также появился от суррогатной матери. Для Джорджины же будущий ребенок станет первенцем.

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