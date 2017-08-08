Стал известен пол будущего ребенка Криштиану Роналду

В июне этого года самый высокооплачиваемый футболист в мире стал отцом во второй раз — на свет появились близнецы Матео и Ева , которые родились от суррогатной матери . А теперь Криштиану ждет еще одного малыша — его возлюбленная Джорджина Родригес беременна . И хотя пара долго скрывала этот факт, недавно футболист все же признался — он снова станет отцом. В сети нередко подшучивают над Роналду по поводу того, что он хочет создать собственную футбольную команду из детей, но, похоже, многодетный отец не обращает внимания на недоброжелателей.

Вчера, например, футболист подтвердил, что у них с Джорджиной будет девочка и что он «очень счастлив».

Сам Роналду сейчас находится в отпуске по уходу за детьми, оставив на время работу: семья Криштиану в восторге от его трепетного отношения к малышам.