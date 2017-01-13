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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 января 2017

«Спасатели Малибу»: Келли Рорбах — новая Памела Андерсон?

Сравниваем главных секс-символов культового сериала 90-х и его ремейка

Горячий пляжный патруль «Спасателей Малибу» в конце весны вернется на экраны — правда, в формате полного метра и в новом составе. Сексапильных красоток во главе с Памелой Андерсон в 90-е Америка провозгласила главными секс-символами своего времени. Удастся ли повторить такой успех новым героиням?

Памела Андерсон/ Келли Рорбах

Памела Андерсон/ Келли Рорбах

Не случайно главной интригой ремейка стал вопрос, кто же заменит главную блондинку в красном купальнике. Именно «Спасатели Малибу» дали Памеле Андерсон пропуск в Голливуд, превратив ее из звезды Playboy в актрису и самую желанную женщину мира. В новой версии телешоу тягаться с секс-бомбой будет звезда Sports Illustrated и экс-пассия Леонардо Ди Каприо Келли Рорбах по прозвищу «Ноги» (вероятно, эта часть тела станет главным козырем новой героини — в противовес достоинствам Андерсон).

Памела Андерсон/ Келли Рорбах

Для 27-летней модели роль станет дебютом в кино или, быть может, как и в случае с Памелой, даже началом актерской карьеры. Произведет ли Рорбах на экране эффект взорвавшейся бомбы, как это было с Памелой Андерсон, пока сказать сложно — можно только оценить, как блондинка выглядит в красном купальнике.

Памела Андерсон/ Келли Рорбах

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