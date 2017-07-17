Еще несколько месяцев назад поклонники Евы Лонгории решили, что она ждет первенца — актриса сильно прибавила в весе. Однако тогда Ева поспешила опровергнуть слухи, в шутку сообщив в своем Instagram, что она просто «хорошо поела». В последнее же время фигуру Лонгории обсуждают в совершенно другом ключе — актриса стремительно худеет и выглядит прекрасно. Кто-то даже сравнивает ее с Джей Ло, которая в 47 лет выглядит на 10 лет моложе.

Вчера, например, папарацци сфотографировали Еву и ее мужа Хосе Бастона на пляже Морбельи, куда супруги прилетели на благотворительное мероприятие. В перерыве между светскими приемами они наслаждались компанией друг друга, плавали и загорали. Для пляжного отдыха Ева выбрала бикини темно-пудрового цвета и очки с зеркальными линзами. Поклонники актрисы отметили, что она «еще никогда не выглядела так хорошо». Видимо, всему виной новый кинопроект — сейчас Лонгория снимается в ремейке фильма «За бортом» 1987 года — и любимый супруг.