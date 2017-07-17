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    17 июля 2017

    Снова в форме: Ева Лонгория на пляже в Морбелье

    Актриса вернулась к соблазнительным формам в рекордные сроки

    Еще несколько месяцев назад поклонники Евы Лонгории решили, что она ждет первенца — актриса сильно прибавила в весе. Однако тогда Ева поспешила опровергнуть слухи, в шутку сообщив в своем Instagram, что она просто «хорошо поела». В последнее же время фигуру Лонгории обсуждают в совершенно другом ключе — актриса стремительно худеет и выглядит прекрасно. Кто-то даже сравнивает ее с Джей Ло, которая в 47 лет выглядит на 10 лет моложе.

    Вчера, например, папарацци сфотографировали Еву и ее мужа Хосе Бастона на пляже Морбельи, куда супруги прилетели на благотворительное мероприятие. В перерыве между светскими приемами они наслаждались компанией друг друга, плавали и загорали. Для пляжного отдыха Ева выбрала бикини темно-пудрового цвета и очки с зеркальными линзами. Поклонники актрисы отметили, что она «еще никогда не выглядела так хорошо». Видимо, всему виной новый кинопроект — сейчас Лонгория снимается в ремейке фильма «За бортом» 1987 года — и любимый супруг.

    Ева Лонгория и Хосе Бастон

    Напомним, 42-летняя актриса Ева Лонгория и 48-летний владелец крупнейшего латиноамериканского холдинга Grupo Televisa Хосе Бастон начали встречаться в 2013 году, впервые появившись на публике в ноябре того же года. Спустя три года пара поженилась: свадебная церемония состоялась в Мексике, в присутствии 200 гостей.

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