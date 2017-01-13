СМИ уличили Джулию Робертс в измене мужу

Накануне голливудская актриса Джулия Робертс была замечена папарацци в компании неизвестного мужчины. По словам источника, пара проводила время в ресторане Soho House в Малибу, а после совместного обеда актриса, которая выглядела счастливой и довольной, вышла со своим компаньоном на улицу и удостоила его поцелуя в губы. Эта «сцена», зафиксированная паппарацци, спровоцировала волну публикаций в таблоидах и в блогах. СМИ утверждали, что у замужней Робертс роман, который вполне ожидаем на фоне постоянных публикаций о якобы проблемах в браке актрисы. Отмечалось также, что супруг Джулии, Дэнни Модер, в день встречи актрисы с неизвестным отсутствовал в городе.

ФОТО SPLASH NEWS

Официального комментария по этой истории пока не было, однако сегодня журналисты выяснили, с кем все-таки обедала и целовалась Робертс. Мужчину зовут Ричард Ловетт, он давний агент оскароносной актрисы и один из руководителей крупного кастинг-агентства CAA. «То, что репортеры, сделавшие снимок у Soho House, не опознали такого влиятельного человека в Голливуде, как Ловетт, — позор для всех, кто работает в светских СМИ», — отметил источник.

ФОТО SPLASH NEWS

О проблемах в отношениях Робертс и Модера пресса начала писать несколько лет назад. В 2014-м таблоиды предрекали паре развод, но все обошлось. Спустя год история повторилась: СМИ сообщали, что инициатором выступил якобы Модер, недовольный эмоциональностью жены. «Джулия бывает очень эмоциональной, в одну минуту может сорваться на крик, а затем начать извиняться. После 13 лет Дэнни решил сказать «хватит», — писали тогда журналисты. Далее тема была закрыта на время, но прошлой весной вернулась на первые полосы. «Дэнни надоела страсть Джулии все контролировать, в том числе и его действия. Он больше не готов терпеть привычку жены регулярно проводить время в компании бывших мужчин. Кроме того, она ему давно уже неинтересна — Дэнни предпочитает отдыхать вместе с друзьями, а не с женой», — сообщал инсайдер, добавляя, что от окончательного решения развестись супругов удерживает забота о детях. Никаких комментариев со стороны звездной пары не было, и в итоге СМИ вновь закрыли эту историю, сообщив об очередной беременности актрисы.

Джулия Робертс и Дэнни Модер