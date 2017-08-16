СМИ: у Селин Дион роман с женщиной

14 января прошлого года муж Селин Дион Рене Анжелил скончался от рака. Певица тяжело переживала смерть супруга: их отношения длились 28 лет, из которых почти 22 года они прожили в браке. Спустя полтора года, по сведениям СМИ, Дион наконец вернулась к жизни и теперь строит новые отношения. Инсайдеры сообщают, что сейчас Селин влюблена в свою давнюю подругу, чье имя пока держится в секрете.

Друзья певицы уточнили, что она еще в юности предпочитала как мужчин, так и женщин, но вышла замуж за Рене Анжелила, которого называла любовью всей своей жизни.

По другим данным, 49-летняя исполнительница последние несколько месяцев встречается с 33-летним бразильским танцором Пепе Муносом. Пепе участвует в шоу Дион и часто появляется с ней на публике, при этом Селин уверяет, что их с Муносом связывает только дружба.