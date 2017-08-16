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    16 августа 2017

    СМИ: у Селин Дион роман с женщиной

    По сведениям западной прессы, канадская певица влюблена в свою давнюю подругу

    14 января прошлого года муж Селин Дион Рене Анжелил скончался от рака. Певица тяжело переживала смерть супруга: их отношения длились 28 лет, из которых почти 22 года они прожили в браке. Спустя полтора года, по сведениям СМИ, Дион наконец вернулась к жизни и теперь строит новые отношения. Инсайдеры сообщают, что сейчас Селин влюблена в свою давнюю подругу, чье имя пока держится в секрете.

    СМИ: у Селин Дион роман с женщиной фото [2]

    Друзья певицы уточнили, что она еще в юности предпочитала как мужчин, так и женщин, но вышла замуж за Рене Анжелила, которого называла любовью всей своей жизни.

    По другим данным, 49-летняя исполнительница последние несколько месяцев встречается с 33-летним бразильским танцором Пепе Муносом. Пепе участвует в шоу Дион и часто появляется с ней на публике, при этом Селин уверяет, что их с Муносом связывает только дружба.

    СМИ: у Селин Дион роман с женщиной фото [1]ФОТОGetty Images, Legion Media

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