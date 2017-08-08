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    08 августа 2017

    СМИ: У Романа Абрамовича новый роман

    Кто новая возлюбленная российского миллиардера?

    Вчера на американском ресурсе PageSix.com появилось официальное заявление Романа Абрамовича и его супруги Даши Жуковой о расставании. Теперь о разводе одной из самых красивых российских пар говорит весь мир. Но о напряженных отношениях между Романом и его избранницей стало известно еще несколько лет назад: тогда у супругов впервые наметился раскол.

    Роман Абрамович и Даша Жукова

    Абрамовичу приписывали немало романов, однако ни одна из теорий не получила подтверждения. Неоднократно олигарха подозревали в отношениях с российской артисткой балета Дианой Вишневой, а одной из последних кандидаток на роль сердца Романа стала недавно разведенная Надежда Оболенцева.

    Сам Абрамович пока не дает комментариев по этому поводу: похоже, после развода с Дашей Жуковой его личная жизнь станет еще более приватной.

    Роман Абрамович и Даша Жукова

    Напомним, Роман и Даша познакомились в 2005 году, а спустя несколько лет поженились. В 2009-м у них родился сын Аарон Александр, а в 2013-м дочь Лея.

    Роман Абрамович и Даша Жукова

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