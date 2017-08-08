СМИ: У Романа Абрамовича новый роман

Вчера на американском ресурсе PageSix . com появилось официальное заявление Романа Абрамовича и его супруги Даши Жуковой о расставании. Теперь о разводе одной из самых красивых российских пар говорит весь мир. Но о напряженных отношениях между Романом и его избранницей стало известно еще несколько лет назад: тогда у супругов впервые наметился раскол .

Абрамовичу приписывали немало романов, однако ни одна из теорий не получила подтверждения. Неоднократно олигарха подозревали в отношениях с российской артисткой балета Дианой Вишневой, а одной из последних кандидаток на роль сердца Романа стала недавно разведенная Надежда Оболенцева.

Сам Абрамович пока не дает комментариев по этому поводу: похоже, после развода с Дашей Жуковой его личная жизнь станет еще более приватной.