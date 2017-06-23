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23 июня 2017

СМИ: у Памелы Андерсон новый роман

Актриса встречается с французским футболистом

Уже около трех лет звезде «Спасателей Малибу» Памеле Андерсон приписывают роман с журналистом Джулианом Ассанжем. Актриса регулярно навещает его в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж скрывается после публикации секретных документов, компрометирующих деятельность правительства США. В одном из последних интервью Андерсон призналась, что считает Джулиана «героем» и «очень сексуальным», однако статус своих отношений с ним так и не прокомментировала. На днях Памелу видели на свидании с французским футболистом марокканского происхождения, защитником клуба «Севилья» и сборной Франции Адилем Рами.


Памела Андерсон

Памела Андерсон

Адиль Рами

Адиль Рами

Актриса и спортсмен сейчас вместе отдыхают в Ницце. По данным французской прессы, роман 31-летнего Рами и 49-летней Памелы начался совсем недавно, но развивается стремительно.

Напомним, что Андерсон трижды была замужем. Ее первым супругом стал рок-музыкант Томми Ли, от которого она родила двоих сыновей — Брэндона и Дилана. Затем Памела вышла замуж за Кида Рока. Последним мужем актрисы был кинопродюсер Рик Саломон. Адиль же долгое время встречался с моделью Сидони Бьемон. Осенью прошлого года у них родились близнецы Зейн и Мади, но через пару месяцев после их появления на свет Рами и Бьемон разошлись.

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