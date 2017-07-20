СМИ: у Дженнифер Гарнер роман с Крисом Пайном

Пока весь мир обсуждает стремительно развивающийся роман Бена Аффлека и продюсера Линдси Шукус, Дженнифер Гарнер тоже решила наладить личную жизнь. На днях источники, близкие к актрисе, сообщили, что у нее роман с 36-летним актером Крисом Пайном, который недавно появился в фильме «Чудо-женщина».

Оказывается, Дженнифер и Крис познакомились еще в 2011 году и уже тогда произвели друг на друга приятное впечатление, однако Гарнер была безумно влюблена в мужа, а Крис встречался с моделью Ирис Бьерк.

Первое свидание у актеров состоялось в мае 2017 года, и, несмотря на то, что Джен очень нервничала, все прошло безупречно. Также инсайдеры сообщают, что с тех пор они все больше времени проводят вместе. «Он молод и энергичен, он заставил ее снова почувствовать себя красивой и сексуальной. И хотя он очень переживает из-за того, что у Джен больше опыта в отношениях, это не мешает им сходить с ума друг по другу», — добавляет источник.