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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    20 июля 2017

    СМИ: у Дженнифер Гарнер роман с Крисом Пайном

    Американские таблоиды сообщают, что актеры встречаются

    Пока весь мир обсуждает стремительно развивающийся роман Бена Аффлека и продюсера Линдси Шукус, Дженнифер Гарнер тоже решила наладить личную жизнь. На днях источники, близкие к актрисе, сообщили, что у нее роман с 36-летним актером Крисом Пайном, который недавно появился в фильме «Чудо-женщина».

    Дженнифер Гарнер

    Дженнифер Гарнер

    Крис Пайн

    Крис Пайн

    Оказывается, Дженнифер и Крис познакомились еще в 2011 году и уже тогда произвели друг на друга приятное впечатление, однако Гарнер была безумно влюблена в мужа, а Крис встречался с моделью Ирис Бьерк.

    Первое свидание у актеров состоялось в мае 2017 года, и, несмотря на то, что Джен очень нервничала, все прошло безупречно. Также инсайдеры сообщают, что с тех пор они все больше времени проводят вместе. «Он молод и энергичен, он заставил ее снова почувствовать себя красивой и сексуальной. И хотя он очень переживает из-за того, что у Джен больше опыта в отношениях, это не мешает им сходить с ума друг по другу», — добавляет источник.

    Дженнифер Гарнер
    Дженнифер Гарнер

    Крис стал первым человеком за долгое время, которому Гарнер смогла довериться: он не просто восхищается ей, но и поддерживает. Именно он помог актрисе избавиться от депрессии, снова прийти в форму и почувствовать себя намного лучше. Также выяснилось, что Бен Аффлек знает о романе Криса и Дженнифер и полностью поддерживает их союз.

    Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

    Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер познакомились еще в 2001-м году, а спустя два года вместе снялись в фильме «Сорвиголова», где между ними пробежала искра. В 2005-м пара сыграла тайную свадьбу, а через несколько месяцев у них родилась дочь Вайолет. Через четыре года в семье появилась Серафина, а в 2012-м — Сэмуел. Правда, спустя три года Гарнер подала на развод из-за измен мужа с их няней. Бракоразводный процесс длился два года.

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