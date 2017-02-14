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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 февраля 2017

СМИ: у Даши Жуковой роман с бойфрендом Хайди Клум

Папарацци застали российскую галеристку и супругу миллиардера за поцелуями с Вито Шнабелем

Основательницу музея современного искусства «Гараж» Дарью Жукову любят не только в России, но и за ее пределами. Она часто появляется на страницах глянцевых изданий, а папарацци следуют за ней по пятам. На днях папарацци итальянского журнала Chi сфотографировали Дарью на свидании с арт-дилером Вито Шнабелем в Санкт-Морице. В Швейцарию Жукова приехала, чтобы посетить открытие местной галереи Шнабеля. Вечер открытия Даша и Вито решили продолжить в одном из ресторанов города. Встреча деятелей искусства выхода за рамки деловой: издание опубликовало фотографии папарацци, где Шнабель и Жукова целуются.

Представитель супруга Дарьи Жуковой, миллиардера Романа Амбрамовича, заявил, что фотографии с его женой и Вито Шнабелем просто «фальшивка»: «Мы знаем об этих фото и уже обратились в фотоагентство, продавшее снимки итальянскому изданию. Агентство уже сняло их с продажи. На сайте итальянской газеты фотографий тоже больше нет».


Даша Жукова

Даша Жукова

Вито Шнабель

Вито Шнабель

Дарья Жукова и Роман Амбрамович вместе уже больше 11 лет. Два года назад издание Wall Street Journal сообщило, что Дарья и Роман тайно поженились через несколько лет после начала романа. В 2009-м у пары родился сын Ааарон, а через четыре года — дочь Лея.

Даша Жукова и Роман Абрамович

Даша Жукова и Роман Абрамович

Вито Шнабель уже больше двух лет встречается с супермоделью Хайди Клум. Во время открытия галереи Клум была на другом конце мира, в Лос-Анджелесе, на музыкальной премии «Грэмми». В конце 2015 года, когда Хайди и Вито временно расставались, у арт-дилера была интрижка со звездой саги «Пятьдесят оттенков серого» Дакотой Джонсон. Также у Вито были отношения с Деми Мур, Лив Тайлер и Эль Макферсон.

Хайди Клум и Вито Шнабель

Хайди Клум и Вито Шнабель

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