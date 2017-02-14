СМИ: у Даши Жуковой роман с бойфрендом Хайди Клум

Основательницу музея современного искусства «Гараж» Дарью Жукову любят не только в России, но и за ее пределами. Она часто появляется на страницах глянцевых изданий, а папарацци следуют за ней по пятам. На днях папарацци итальянского журнала Chi сфотографировали Дарью на свидании с арт-дилером Вито Шнабелем в Санкт-Морице. В Швейцарию Жукова приехала, чтобы посетить открытие местной галереи Шнабеля. Вечер открытия Даша и Вито решили продолжить в одном из ресторанов города. Встреча деятелей искусства выхода за рамки деловой: издание опубликовало фотографии папарацци, где Шнабель и Жукова целуются.

Представитель супруга Дарьи Жуковой, миллиардера Романа Амбрамовича, заявил, что фотографии с его женой и Вито Шнабелем просто «фальшивка»: «Мы знаем об этих фото и уже обратились в фотоагентство, продавшее снимки итальянскому изданию. Агентство уже сняло их с продажи. На сайте итальянской газеты фотографий тоже больше нет».