СМИ: Тина Канделаки уходит с «Матч ТВ» из-за беременности

Последнее время отечественные телеканалы, а вместе с ними и информационное пространство, сотрясают кадровые перестановки и уходы известных персон. Недавно коснулось это и спортивного «Матч ТВ», который покинул экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, в феврале ставший редактором футбольных трансляций на канале. А накануне соцсети облетел слух о возможном уходе с «Матч ТВ» самой Тины Канделаки. Возник он, в том числе, из-за недавнего поста Канделаки: в своем аккаунте в Instagram генеральный продюсер «Матч ТВ» опубликовала фото в довольно просторном платье, что дало повод публике предположить беременность.

Впрочем, сначала слух о возможном расставании Тины с каналом был пущен в Telegram почти неделю назад: сообщалось о серьезных кадровых перестановках на «Матч ТВ», которые якобы коснутся и генпродюсера. Вторая волна пошла как раз после публикации «беременного» фото, причем об уходе Канделаки написали известные издания, и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отметил «новость» в своем Telegram: «Тина Канделаки ушла с «Матч ТВ» — новости Рамблера. Будем наблюдать». Впрочем, вскоре там же Венедиктов опроверг слух, сославшись на комментарий самой Тины. «В разговоре со мной Тина сказала: «Не ухожу», — написал он.

ФОТО legion-media.ru