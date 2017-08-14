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    14 августа 2017

    СМИ: Тина Канделаки уходит с «Матч ТВ» из-за беременности

    Меньше чем за неделю разговоры о расставании Канделаки с каналом возникали дважды

    Последнее время отечественные телеканалы, а вместе с ними и информационное пространство, сотрясают кадровые перестановки и уходы известных персон. Недавно коснулось это и спортивного «Матч ТВ», который покинул экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, в феврале ставший редактором футбольных трансляций на канале. А накануне соцсети облетел слух о возможном уходе с «Матч ТВ» самой Тины Канделаки. Возник он, в том числе, из-за недавнего поста Канделаки: в своем аккаунте в Instagram генеральный продюсер «Матч ТВ» опубликовала фото в довольно просторном платье, что дало повод публике предположить беременность.

    Впрочем, сначала слух о возможном расставании Тины с каналом был пущен в Telegram почти неделю назад: сообщалось о серьезных кадровых перестановках на «Матч ТВ», которые якобы коснутся и генпродюсера. Вторая волна пошла как раз после публикации «беременного» фото, причем об уходе Канделаки написали известные издания, и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отметил «новость» в своем Telegram: «Тина Канделаки ушла с «Матч ТВ» — новости Рамблера. Будем наблюдать». Впрочем, вскоре там же Венедиктов опроверг слух, сославшись на комментарий самой Тины. «В разговоре со мной Тина сказала: «Не ухожу», — написал он.

    СМИ: Тина Канделаки уходит с «Матч ТВ» из-за беременности фото [1]ФОТОlegion-media.ru

    Тем не менее шум вокруг этой истории не утихает, несмотря на последовавшее опровержение, которое дала пресс-служба канала СМИ.

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