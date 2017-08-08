СМИ: The Weeknd и Селена Гомес готовы к детям

Селена Гомес и Абель Тесфайе, известный как The Weeknd , недавно отметили полгода своего романа . Несмотря на то, что СМИ регулярно пишут о сложностях в их отношениях, пара, похоже, счастлива. «Мне повезло, потому что Абель мой самый лучший друг», — призналась в недавнем интервью певица. У молодых людей, как сообщает пресса, далеко идущие планы. По информации таблоидов, The Weeknd, оказывается, мечтает о совместном с Гомес ребенке.

«Он думает, что было бы здорово через несколько лет обзавестись полноценной семьей. Абель сказал Селене, что хочет, чтобы у них родилась девочка, потому что нет ничего лучше, чем маленькая копия самой Селены», — сказал источник.

Кстати, в январе, рассуждая о семье и браке, The Weeknd заявил журналистам, что дети для него важнее брака. «Я считаю, что лучше сначала подумать о детях, а уже потом вести свою избранницу под венец. Да, признаюсь честно, мысли о женитьбе меня пугают», — сказал рэпер.