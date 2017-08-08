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    08 августа 2017

    СМИ: The Weeknd и Селена Гомес готовы к детям

    Рэпер мечтает о дочери от певицы

    Селена Гомес и Абель Тесфайе, известный как The Weeknd, недавно отметили полгода своего романа. Несмотря на то, что СМИ регулярно пишут о сложностях в их отношениях, пара, похоже, счастлива. «Мне повезло, потому что Абель мой самый лучший друг», — призналась в недавнем интервью певица. У молодых людей, как сообщает пресса, далеко идущие планы. По информации таблоидов, The Weeknd, оказывается, мечтает о совместном с Гомес ребенке.

    Селена Гомес и The WeekndФОТОGetty Images

    «Он думает, что было бы здорово через несколько лет обзавестись полноценной семьей. Абель сказал Селене, что хочет, чтобы у них родилась девочка, потому что нет ничего лучше, чем маленькая копия самой Селены», — сказал источник.

    Кстати, в январе, рассуждая о семье и браке, The Weeknd заявил журналистам, что дети для него важнее брака. «Я считаю, что лучше сначала подумать о детях, а уже потом вести свою избранницу под венец. Да, признаюсь честно, мысли о женитьбе меня пугают», — сказал рэпер.

    Напомним, что о романе Тесфайе и Гомес стало известно в начале года, после того как репортеры запечатлели знаменитостей на выходе из ресторана в обнимку друг с другом.

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