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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 июня 2017

СМИ: Тайра Бэнкс ждет второго ребенка

Одна из самых сексуальных супермоделей 90-х и фотограф Эрик Асла станут родителями во второй раз

В прошлом году в семье телеведущей и ее возлюбленного появился сын Йорк, которого выносила суррогатная мать. С тех пор Тайра Бэнкс не перестает делиться в своем Instagram фотографиями синеглазого малыша и называет себя самой счастливой мамой на свете. В своих интервью она неоднократно сообщала, что для них с мужем Йорк — настоящий подарок, ведь сама Тайра не может иметь детей.

Тайра Бэнкс

И вот на днях источники, близкие к супругам, сообщили, что они готовятся стать родителями во второй раз: «Йорк делает их невероятно счастливыми, поэтому они решили, что готовы еще к одному малышу, и теперь ищут суррогатную мать». Также инсайдеры добавили, что Тайра мечтает о дочери, потому что сама росла в компании старшего брата, который о ней заботился.

Кстати, когда Бэнкс впервые задумалась о ребенке, ее поддержала близкая подруга Ким Кардашьян — именно она посоветовала Тайре обратиться к суррогатной матери.

Напомним, телеведущая и шведский фотограф Эрик Асла начали встречаться в 2013-м году, а после рождения сына Йорка таблоиды заговорили о том, что возлюбленный ушел от бывшей супермодели, однако пара развеяла слухи.

Эрик Асла и Тайра Бэнкс

Эрик Асла и Тайра Бэнкс

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