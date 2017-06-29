СМИ: Тайра Бэнкс ждет второго ребенка

В прошлом году в семье телеведущей и ее возлюбленного появился сын Йорк, которого выносила суррогатная мать. С тех пор Тайра Бэнкс не перестает делиться в своем Instagram фотографиями синеглазого малыша и называет себя самой счастливой мамой на свете. В своих интервью она неоднократно сообщала, что для них с мужем Йорк — настоящий подарок, ведь сама Тайра не может иметь детей.

И вот на днях источники, близкие к супругам, сообщили, что они готовятся стать родителями во второй раз: «Йорк делает их невероятно счастливыми, поэтому они решили, что готовы еще к одному малышу, и теперь ищут суррогатную мать». Также инсайдеры добавили, что Тайра мечтает о дочери, потому что сама росла в компании старшего брата, который о ней заботился.



Кстати, когда Бэнкс впервые задумалась о ребенке, ее поддержала близкая подруга Ким Кардашьян — именно она посоветовала Тайре обратиться к суррогатной матери.

Напомним, телеведущая и шведский фотограф Эрик Асла начали встречаться в 2013-м году, а после рождения сына Йорка таблоиды заговорили о том, что возлюбленный ушел от бывшей супермодели, однако пара развеяла слухи.