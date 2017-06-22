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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 июня 2017

СМИ: стали известны имена близнецов Бейонсе и Джей Зи

Как звездная пара назвала своих детей?

12 июня Бейонсе и Джей Зи во второй раз стали родителями: по сообщениям инсайдеров, у супругов родились близнецы, мальчик и девочка. Сегодня зарубежные СМИ также узнали имена звездных малышей.

Близкий к паре источник рассказал, что певица и рэпер решили дать близнецам имена в свою честь. Мальчика назвали Шоном, как отца (настоящее имя Джей Зи — Шон Картер), а девочку — Беей, короткой версией имени Бейонсе. Официально эту информацию родители пока не подтверждали.

Бейонсе и Джей Зи

Напомним, что у Бейонсе и Джей Зи уже есть дочь Блю Айви. О второй беременности певица сообщила 1 февраля, выложив в Instagram свою фотографию в белье, где был виден ее уже округлившийся живот.

Бейонсе и Джей Зи с дочкой Блю Айви

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