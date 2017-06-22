СМИ: стали известны имена близнецов Бейонсе и Джей Зи

12 июня Бейонсе и Джей Зи во второй раз стали родителями: по сообщениям инсайдеров, у супругов родились близнецы, мальчик и девочка. Сегодня зарубежные СМИ также узнали имена звездных малышей.

Близкий к паре источник рассказал, что певица и рэпер решили дать близнецам имена в свою честь. Мальчика назвали Шоном, как отца (настоящее имя Джей Зи — Шон Картер), а девочку — Беей, короткой версией имени Бейонсе. Официально эту информацию родители пока не подтверждали.