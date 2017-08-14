СМИ: Равшана Куркова вышла замуж

После расставания с продюсером Ильей Бачуриным в 2015-м году актриса Равшана Куркова предпочитает не комментировать личную жизнь. Однако не так давно в сети начали обсуждать, что актриса готовится к свадьбе - все дело в том, что поклонники заметили на ее безымянном пальце заветное кольцо. А сегодня StarHit сообщил, что Равшана тайно вышла замуж за коллегу по спектаклю «Черный русский», 26-летнего актера Станислава Румянцева.

Равшана и Станислав познакомились год назад, когда начались первые репетиции нашумевшей постановки режиссера Максима Диденко. В спектакле по мотивам повести Пушкина «Дубровский» актриса сыграла Марию Троекурову, а ее коллега — Владимира Дубровского.

Известно, что в январе этого года пара отдыхала на Самуи, потом отправилась в Болгарию и Швейцарию, а недавно была замечена на «Розе Хутор» в Сочи. Друзья и коллеги Равшаны и Станислава сообщают, что они практически неразлучны, и не так давно влюбленные действительно расписались, отметив это событие в кругу семьи. Теперь пара готовится к большому торжеству, дата которого пока остается в тайне.