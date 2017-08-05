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    05 августа 2017

    СМИ: Принц Гарри сделал Меган Маркл предложение в Африке

    Британские таблоиды сообщают о скорой свадьбе пары

    Вчера Меган Маркл праздновала 36-летие, в честь чего принц Гарри устроил возлюбленной романтическую поездку в Африку. Снимки пары из аэропорта опубликовало на своем сайте издания The Sun. Источник сообщил СМИ, что «Гарри давно планировал этот праздник», ведь именно в день рождение Меган он хотел сделать ей предложение. Все это звучит более чем убедительно, ведь старший брат Гарри Уильям попросил Кейт Миддлтон стать его женой именно во время поездки в Африку.

    Принц Гарри и Меган Маркл

    Также источник сообщил, что принц подготовил все заранее: сначала они отправились на прогулку по озеру, а затем поехали в Кению, где их ждал романтический ужин на вилле с видом на невероятный закат. Похоже, именно в этот момент Гарри признался Меган в чувствах и задал заветный вопрос.

    Принц Гарри и Меган МарклФОТОLegion Media

    Напомним, что роман принца Гарри и Меган Маркл начался летом 2016 года. Принц серьезно настроен по отношению к звезде сериала «Форс-мажоры»: он познакомил ее с принцем Уильямом, Кейт Миддлтон и бабушкой Елизаветой II. По одним данным, Гарри уже сделал предложение Меган, а по другим, планирует обручиться с ней на первую годовщину их отношений, которая, кстати, вот-вот состоится.

    Принц Гарри и Меган МарклФОТОLegion Media

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