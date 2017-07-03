СМИ: Мэрайя Кэри находится на грани банкротства

После расставания с миллиардером Джеймсом Пакером казалось, что Мэрайя Кэри наслаждается жизнью и ничуть не жалеет о том, что разорвала помолвку с одним из самых богатых людей Австралии. Но по факту сейчас певица, привыкшая к роскошной жизни и дорогим подаркам, практически полностью исчерпала свой банковский счет и находится на грани банкротства. Это стало известно после того, как в одном из бутиков Лос-Анджелеса 47-летняя звезда не смогла купить себе сумку, стоимость которой составляла несколько тысяч долларов: «Продавец-консультант трижды попытался снять деньги с ее карты, но безрезультатно. После этого Мэрайя устроила сцену и сделала вид, что вся проблема в технической неисправности терминала. Но ситуация повторилась и в соседнем магазине», — сообщил один из очевидцев событий таблоиду Radar Оnline.

К слову, не так давно один из близких друзей исполнительницы признался, что Кэри тратит баснословные суммы на своего молодого бойфренда Брайана Танаку: «Она ни в чем ему не отказывает и тратит миллионы на подарки для Брайана».