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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    03 июля 2017

    СМИ: Мэрайя Кэри находится на грани банкротства

    Певица испытывает большие финансовые трудности

    После расставания с миллиардером Джеймсом Пакером казалось, что Мэрайя Кэри наслаждается жизнью и ничуть не жалеет о том, что разорвала помолвку с одним из самых богатых людей Австралии. Но по факту сейчас певица, привыкшая к роскошной жизни и дорогим подаркам, практически полностью исчерпала свой банковский счет и находится на грани банкротства. Это стало известно после того, как в одном из бутиков Лос-Анджелеса 47-летняя звезда не смогла купить себе сумку, стоимость которой составляла несколько тысяч долларов: «Продавец-консультант трижды попытался снять деньги с ее карты, но безрезультатно. После этого Мэрайя устроила сцену и сделала вид, что вся проблема в технической неисправности терминала. Но ситуация повторилась и в соседнем магазине», — сообщил один из очевидцев событий таблоиду Radar Оnline.

    К слову, не так давно один из близких друзей исполнительницы признался, что Кэри тратит баснословные суммы на своего молодого бойфренда Брайана Танаку: «Она ни в чем ему не отказывает и тратит миллионы на подарки для Брайана».

    Стоит отметить, что за последнее время заработки певицы сильно снизились. Сама Мэрайя обвиняет в этом своего бывшего возлюбленного Джеймса Пакера, из-за которого, как она сама утверждает, ей «пришлось отказаться от активной концертной деятельности, которая приносила основной доход». В связи с этим Кэри даже подала на миллиардера в суд, дабы взыскать с него $50 миллионов за то, что ей пришлось жертвовать карьерой ради их отношений.

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