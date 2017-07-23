СМИ: Мэрайя Кэри ждет третьего ребенка

Пышные формы давно стали визитной карточкой Мэрайи Кэри - она всегда умела их подчеркивать. Недаром поклонники назвали певицу «королевой блестящих боди»: кажется, никто из звезд не выходит на сцену в боди и лосинах так часто, как Мэрайя. Но если раньше внешний вид звезды ничуть не смущал фанатов, то в последнее время в сети обсуждают не просто лишний вес Кэри, но и возможную беременность. На одном из недавних выступлений прежде гибкая Мэрайя еле устояла на высоких каблуках и будто задыхалась в узком искрящемся боди, которое стесняло ее движения.