СМИ: Мэрайя Кэри ждет третьего ребенка

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Американские таблоиды утверждают, что звезда беременна от молодого бойфренда
Пышные формы давно стали визитной карточкой Мэрайи Кэри - она всегда умела их подчеркивать. Недаром поклонники назвали певицу «королевой блестящих боди»: кажется, никто из звезд не выходит на сцену в боди и лосинах так часто, как Мэрайя. Но если раньше внешний вид звезды ничуть не смущал фанатов, то в последнее время в сети обсуждают не просто лишний вес Кэри, но и возможную беременность. На одном из недавних выступлений прежде гибкая Мэрайя еле устояла на высоких каблуках и будто задыхалась в узком искрящемся боди, которое стесняло ее движения.
К тому же сценический наряд подчеркнул округлившийся живот звезды - и теперь весь мир гадает, что же происходит с певицей? Возможно, ее плохое самочувствие на концертах связано с тем, что она ждет третьего ребенка? Ведь недавно она снова сошлась со своим бойфрендом - молодым танцором Брайаном Танака. Однако сама Мэрайя пока не комментирует изменения во внешности и продолжает давать концерты в откровенных нарядах.
ELLE вспоминает самые неудачные сценические образы звезды за последнее время.