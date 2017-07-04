Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    04 июля 2017

    СМИ: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер готовятся к свадьбе

    Американские таблоиды сообщают о женитьбе голливудских актеров

    Одна из самых красивых и таинственных пар Голливуда редко радует поклонников своим появлением на светских мероприятиях. Майкла Фассбендера и Алисию Викандер чаще можно встретить в путешествии по европейским странам. Так, например, вчера репортеры заметили их в Париже: актеры прогуливались по центру города любви, наслаждаясь обществом друг друга.

    Источники, близкие к паре, сообщают, что Майкл ради этой поездки даже взял перерыв в съемках нового проекта, а все потому, что наконец-то сделал предложение возлюбленной. Правда, заветного кольца на безымянном пальце Алисии поклонники пока не заметили.

    Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

    «Они планируют скромное торжество в кругу друзей и родственников, поэтому пока не готовы сообщать подробности о предстоящей свадьбе», — добавляет инсайдер.

    Тем временем серьезность намерений актера подчеркивает тот факт, что недавно Майкл предложил Алисии съехаться. «Он никогда не жил с женщиной, поэтому такой шаг для него много значит», — также сообщает источник.

    Единственное, что может заставить влюбленных отложить свадьбу на неопределенный срок, — это занятость на съемках. Они много времени проводят порознь, так как работают на разных концах планеты, но это, видимо, только укрепляет отношения актеров.

    Алисия Викандер и Майкл Фассбендер
    Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

    Напомним, 40-летний Фассбендер и 28-летняя Викандер познакомились три года назад на съемках фильма «Свет в океане» и почти сразу начали встречаться, хотя долгое время скрывали свои отношения.

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз