СМИ: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер готовятся к свадьбе

Одна из самых красивых и таинственных пар Голливуда редко радует поклонников своим появлением на светских мероприятиях. Майкла Фассбендера и Алисию Викандер чаще можно встретить в путешествии по европейским странам. Так, например, вчера репортеры заметили их в Париже: актеры прогуливались по центру города любви, наслаждаясь обществом друг друга.

Источники, близкие к паре, сообщают, что Майкл ради этой поездки даже взял перерыв в съемках нового проекта, а все потому, что наконец-то сделал предложение возлюбленной. Правда, заветного кольца на безымянном пальце Алисии поклонники пока не заметили.