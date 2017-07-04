СМИ: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер готовятся к свадьбе

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Американские таблоиды сообщают о женитьбе голливудских актеров
Одна из самых красивых и таинственных пар Голливуда редко радует поклонников своим появлением на светских мероприятиях. Майкла Фассбендера и Алисию Викандер чаще можно встретить в путешествии по европейским странам. Так, например, вчера репортеры заметили их в Париже: актеры прогуливались по центру города любви, наслаждаясь обществом друг друга.
Источники, близкие к паре, сообщают, что Майкл ради этой поездки даже взял перерыв в съемках нового проекта, а все потому, что наконец-то сделал предложение возлюбленной. Правда, заветного кольца на безымянном пальце Алисии поклонники пока не заметили.
«Они планируют скромное торжество в кругу друзей и родственников, поэтому пока не готовы сообщать подробности о предстоящей свадьбе», — добавляет инсайдер.
Тем временем серьезность намерений актера подчеркивает тот факт, что недавно Майкл предложил Алисии съехаться. «Он никогда не жил с женщиной, поэтому такой шаг для него много значит», — также сообщает источник.
Единственное, что может заставить влюбленных отложить свадьбу на неопределенный срок, — это занятость на съемках. Они много времени проводят порознь, так как работают на разных концах планеты, но это, видимо, только укрепляет отношения актеров.
Напомним, 40-летний Фассбендер и 28-летняя Викандер познакомились три года назад на съемках фильма «Свет в океане» и почти сразу начали встречаться, хотя долгое время скрывали свои отношения.