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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    03 июля 2017

    СМИ: Леди Гага выходит замуж

    Певица планирует летнюю свадьбу

    Попытка номер два — Леди Гага снова невеста. Как сообщают инсайдеры, сейчас все мысли 31-летней певицы заняты ее новым возлюбленным, а по совместительству агентом, 49-летним Кристианом Карино. Влюбленные вместе уже 6 месяцев, и певица ждет не дождется, когда ее бойфренд наконец-то встанет на одно колено с предложением руки и сердца.

    Леди Гага и Кристиан Карино

    По словам источников, Гага мечтает о летней свадьбе, а идеальным местом для проведения видит Хэмптонс. «Она мечтает произнести клятвы верности в тихом живописном месте в окружении семьи и близких друзей», — делится инсайдер. Единственный досадный момент: Кристиан не торопится делать предложение возлюбленной. Впрочем, близкие пары уверены, что это всего лишь вопрос времени.

    Леди Гага и Кристиан Карино

    Леди Гага и Кристиан Карино

    Поклонники Леди Гаги до сих пор помнят несостоявшуюся свадьбу с Тейлором Кинни, с которым знаменитость встречалась около 5 лет. Актер подарил певице роскошное помолвочное кольцо с бриллиантом в форме сердца. История их любви походила на сказку, однако, ко всеобщему удивлению, пара приняла решение расстаться. Поговаривали, что причиной стали многочисленные измены Кинни.

    Леди Гага и Тейлор Кинни

    Леди Гага и Тейлор Кинни

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