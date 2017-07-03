СМИ: Леди Гага выходит замуж

Попытка номер два — Леди Гага снова невеста. Как сообщают инсайдеры, сейчас все мысли 31-летней певицы заняты ее новым возлюбленным, а по совместительству агентом, 49-летним Кристианом Карино. Влюбленные вместе уже 6 месяцев, и певица ждет не дождется, когда ее бойфренд наконец-то встанет на одно колено с предложением руки и сердца.

По словам источников, Гага мечтает о летней свадьбе, а идеальным местом для проведения видит Хэмптонс. «Она мечтает произнести клятвы верности в тихом живописном месте в окружении семьи и близких друзей», — делится инсайдер. Единственный досадный момент: Кристиан не торопится делать предложение возлюбленной. Впрочем, близкие пары уверены, что это всего лишь вопрос времени.

Леди Гага и Кристиан Карино

Поклонники Леди Гаги до сих пор помнят несостоявшуюся свадьбу с Тейлором Кинни, с которым знаменитость встречалась около 5 лет. Актер подарил певице роскошное помолвочное кольцо с бриллиантом в форме сердца. История их любви походила на сказку, однако, ко всеобщему удивлению, пара приняла решение расстаться. Поговаривали, что причиной стали многочисленные измены Кинни.