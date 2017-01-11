СМИ: Ким Кардашьян пытается забеременеть

Ким Кардашьян опровергает слухи о проблемах в отношениях с Канье Уэстом всеми возможными способами — представители звезды заявляют, что ни о каком разводе не идет и речи, а каждый пост знаменитости, вернувшейся в социальные сети после трехмесячного перерыва, — демонстрация счастливой семейной жизни. Однако журналисты продолжают настаивать на том, что в браке звезд не все гладко.

Так, портал Radar Online утверждает, что речь о расставании все-таки идет и самая успешная из сестер Кардашьян пытается спасти семью, подарив мужу третьего ребенка. Ради этого звезда проходит курс лечения в одной из клиник Лос-Анджелеса. «Ким прописали множество процедур. Она заботится о своем здоровье, чтобы как можно скорее снова забеременеть», — поделился с порталом инсайдер.