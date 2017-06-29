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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 июня 2017

СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут близнецов

Скоро супруги в третий раз станут родителями

Ким Кардашьян и Канье Уэст неоднократно говорили, что хотят много детей. Однако после двух беременностей у Ким обнаружили редкое заболевание — плацентарная аккрета, — из-за которого Кардашьян больше не забеременеть. Выйти из ситуации рэпер и его супруга решили с помощью суррогатной матери. Недавно СМИ сообщили, что Ким и Канье уже заключили контракт с ней. По новым данным западной прессы, суррогатная мать уже беременна, причем ждет двойню.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Инсайдеры рассказали, что супруги очень рады, что у них родятся сразу два ребенка. Хотя официально эту информацию семья Кардашьян-Уэст не подтверждала, источники уточняют, что шнас на появление близнецов действительно возможна, так как при искусственном оплодотворении возможность зачать сразу несколько детей значительно повышается.

Напомним, что у Ким Кардашьян и Канье Уэста уже есть двое детей. Их дочь Норт родилась летом 2013 года. Сын пары Сейнт появился на свет в конце 2015-го.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

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