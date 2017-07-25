СМИ: Кейт Мосс вышла замуж за Николая фон Бисмарка

Роман Кейт Мосс и Николая фон Бисмарка длится почти два года, а примерно с прошлой осени пресса регулярно поднимает тему возможного бракосочетания пары. В сентябре британские СМИ писали, что Мосс и Бисмарк уже планируют свадьбу, сообщалось о месте проведения — греческий остров Гидра, и даже назывался примерный срок — Рождество. Слухи оказались слухами, никакой свадьбы в конце 2016-го не случилось, однако это не остудило пыл таблоидов. В начале июля папарацци запечатлели Кейт и Николая в одном из венецианских ресторанов, где стали свидетелями выразительной сцены: Бисмарк встал на колено и, признавшись подруге в любви на итальянском, подарил ей кольцо.

«Он крикнул Ti amo, а затем опустился на одно колено. Это было очень романтично. Далее Николай достал кольцо и сообщил, что оно необходимо Кейт», — приводила пресса слова владельца заведения, старого друга модели. По словам ресторатора, Мосс и Бисмарк выглядели «очень влюбленными». Впрочем, довольно быстро выяснилось, что это был просто подарок, ничего больше.

А накануне СМИ вернулись к этой теме: после того, как пара попала в объектив репортеров во время прогулки по Лондону. Кейт и Николай не спеша направлялись в театр «Аполло», чтобы посмотреть постановку «Кошки на раскаленной крыше» с участием Сиенны Миллер. На безымянном пальце модели сверкало кольцо с бриллиантом, что тут же вызвало очередные предположения, что пара уже поженилась. Официальных комментариев пока не поступало.