СМИ: Кейт Миддлтон увлеклась женатым яхтсменом

Последние дни выдались для Кейт Миддлтон довольно нервными. Накануне она, поставив условие принцу Уильяму, чтобы он провел свой день рождения исключительно в кругу семьи, беспокоилась, как бы супруг не сорвался и не отправился веселиться с друзьями. А еще раньше герцогиня Кембриджская посетила яхтенную регату и не встретила там своего старого знакомого, спортсмена Бена Эйнсли, отчего заметно расстроилась.

Кейт возглавляет благотворительный фонд 1851 Trust, который занимается организацией различного рода спортивных мероприятий. В рамках этой работы она регулярно пересекается с известным яхтсменом Эйнсли, с которым знакома, как пишет пресса, с 2012 года. Их публичные встречи происходят не слишком часто (последний раз — прошлым летом), однако каждый раз это вызывает массу сплетен и обсуждений. В июле 2016-го Миддлтон так откровенно флиртовала с Беном, что это стало причиной множества публикаций в таблоидах и блогах. Подобная история случилась и двумя месяцами раньше, после чего источники сообщили, что принц Уильям все видит и ревнует жену к спортсмену.

Кейт Миддлтон и Бен Эйнсли

Это, однако, не изменило отношения Миддлтон к яхтсмену (кстати, счастливо женатому). «Кейт редко выбирается на регаты, но готова делать это чаще, если там будет Бен Эйнсли», — пишут светские обозреватели. Последний ее выход, увы, оказался разочарованием: Бена там не было, и это заметно испортило настроение герцогине, на что обратили внимание все журналисты.

Впрочем, Миддлтон все-таки удалось увидеть спортсмена, но только с помощью видеосвязи. Герцогиня рассказала Эйнсли, что она и принц Уильям буквально прилипают к телевизорам во время гонок, и призналась, что очень увлеклась этим видом спорта. «Неудивительно, ведь на Бена так приятно смотреть», — подмечает пресса. «Кейт просто светится каждый раз, когда Эйнсли оказывается рядом. Да, принц Уильям был красавцем, но сегодня он уже не тот. Кейт откровенно благоволит Бену Эйнсли, и люди это видят», — пишут СМИ.