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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 июня 2017

СМИ: Кейт Миддлтон увлеклась женатым яхтсменом

Герцогиня Кембриджская мстит принцу Уильяму?

Последние дни выдались для Кейт Миддлтон довольно нервными. Накануне она, поставив условие принцу Уильяму, чтобы он провел свой день рождения исключительно в кругу семьи, беспокоилась, как бы супруг не сорвался и не отправился веселиться с друзьями. А еще раньше герцогиня Кембриджская посетила яхтенную регату и не встретила там своего старого знакомого, спортсмена Бена Эйнсли, отчего заметно расстроилась.

Кейт Миддлтон

Кейт возглавляет благотворительный фонд 1851 Trust, который занимается организацией различного рода спортивных мероприятий. В рамках этой работы она регулярно пересекается с известным яхтсменом Эйнсли, с которым знакома, как пишет пресса, с 2012 года.

Их публичные встречи происходят не слишком часто (последний раз — прошлым летом), однако каждый раз это вызывает массу сплетен и обсуждений. В июле 2016-го Миддлтон так откровенно флиртовала с Беном, что это стало причиной множества публикаций в таблоидах и блогах. Подобная история случилась и двумя месяцами раньше, после чего источники сообщили, что принц Уильям все видит и ревнует жену к спортсмену.

Кейт Миддлтон и Бен Эйнсли

Кейт Миддлтон и Бен Эйнсли

Это, однако, не изменило отношения Миддлтон к яхтсмену (кстати, счастливо женатому). «Кейт редко выбирается на регаты, но готова делать это чаще, если там будет Бен Эйнсли», — пишут светские обозреватели.

Последний ее выход, увы, оказался разочарованием: Бена там не было, и это заметно испортило настроение герцогине, на что обратили внимание все журналисты.

Бен Эйнсли

Впрочем, Миддлтон все-таки удалось увидеть спортсмена, но только с помощью видеосвязи. Герцогиня рассказала Эйнсли, что она и принц Уильям буквально прилипают к телевизорам во время гонок, и призналась, что очень увлеклась этим видом спорта.

«Неудивительно, ведь на Бена так приятно смотреть», — подмечает пресса. «Кейт просто светится каждый раз, когда Эйнсли оказывается рядом. Да, принц Уильям был красавцем, но сегодня он уже не тот. Кейт откровенно благоволит Бену Эйнсли, и люди это видят», — пишут СМИ.

Кейт Миддлтон и Бен Эйнсли
Кейт Миддлтон и Бен Эйнсли
Кейт Миддлтон и Бен Эйнсли
Кейт Миддлтон и Бен Эйнсли
Кейт Миддлтон и Бен ЭйнслиФОТОGetty Images

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