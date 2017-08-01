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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    01 августа 2017

    СМИ: Кейт Миддлтон больше не хочет иметь детей

    Герцогиня Кембриджская не собирается становиться мамой в третий раз из-за Меган Маркл

    Недавно Кейт Миддлтон в шутку сообщила, что с радостью родила бы третьего ребенка, однако вскоре эту информацию опровергли источники, близкие к королевской семье. Одной из самых главных интриг двора является неприязнь Кейт к избраннице принца Гарри Меган Маркл. Как сообщают инсайдеры, именно из-за скорой свадьбы младшего брата Уильяма герцогиня не хочет снова становиться мамой. Ведь если ребенок родится одновременно со свадьбой Гарри и Меган, все внимание достанется последним.

    Принц Уильям, принц Георг, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

    Принц Уильям, принц Георг, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

    Однако придворные источники уверены — Миддлтон прекрасно относится к Маркл, более того, она первая выступает за то, чтобы свадьба состоялась как можно скорее. К тому же герцогиня сочувствует паре из-за слишком повышенного внимания к ним.

    Принц Гарри и Меган Маркл

    Принц Гарри и Меган Маркл

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