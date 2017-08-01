СМИ: Кейт Миддлтон больше не хочет иметь детей

Недавно Кейт Миддлтон в шутку сообщила, что с радостью родила бы третьего ребенка, однако вскоре эту информацию опровергли источники, близкие к королевской семье. Одной из самых главных интриг двора является неприязнь Кейт к избраннице принца Гарри Меган Маркл. Как сообщают инсайдеры, именно из-за скорой свадьбы младшего брата Уильяма герцогиня не хочет снова становиться мамой. Ведь если ребенок родится одновременно со свадьбой Гарри и Меган, все внимание достанется последним.