СМИ: Кейт Миддлтон больше не хочет иметь детей

Полная версия
Герцогиня Кембриджская не собирается становиться мамой в третий раз из-за Меган Маркл
Недавно Кейт Миддлтон в шутку сообщила, что с радостью родила бы третьего ребенка, однако вскоре эту информацию опровергли источники, близкие к королевской семье. Одной из самых главных интриг двора является неприязнь Кейт к избраннице принца Гарри Меган Маркл. Как сообщают инсайдеры, именно из-за скорой свадьбы младшего брата Уильяма герцогиня не хочет снова становиться мамой. Ведь если ребенок родится одновременно со свадьбой Гарри и Меган, все внимание достанется последним.
Принц Уильям, принц Георг, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта
Однако придворные источники уверены — Миддлтон прекрасно относится к Маркл, более того, она первая выступает за то, чтобы свадьба состоялась как можно скорее. К тому же герцогиня сочувствует паре из-за слишком повышенного внимания к ним.
Принц Гарри и Меган Маркл