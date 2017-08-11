СМИ: Илон Маск и Эмбер Херд помирились

Последняя неделя выдалась богатой на события в личной жизни Илона Маска и Эмбер Херд. В прошлые выходные СМИ сообщили о расставании звездной пары. Причиной стала невозможность частых встреч Маска и Херд. Маск, руководящий компаниями Tesla Motors и SpaceX, постоянно занят, а Херд с весны и до октября находится в Австралии на съемках. На следующий день после публикаций в таблоидах факт расставания подтвердил Илон Маск, оставивший подробный комментарий в аккаунте Эмбер в Instagram. «Хочу остановить весь этот шум в прессе, возникший в последний уикенд. Поясняю: мы с Эмбер не вместе теперь, но остаемся друзьями и очень близкими друг другу, любящими людьми. Роман на большом расстоянии друг от друга — это непросто, тем более когда у каждого много дел», — написал Маск, добавив: «Хотя никто не знает, как все сложится завтра».

Далее новость подтвердила и сама актриса. Впрочем, несмотря на отсутствие публичных эмоций, разрыв дался паре нелегко. По словам источника, Эмбер «опустошена», а не последнюю роль в расставании сыграли некие факты, «которые не смог принять Илон». И вот неделю спустя пресса пишет, что Маск и Херд виделись, вместе завтракали и страстно целовались. Информация пока не комментируется ни самими звездами, ни их представителями, но, возможно, ясность появится в ближайшее время.

Эмбер Херд и Илон Маск ФОТО SPLASH NEWS/GETTY IMAGES