СМИ: Эми Адамс беременна

Эми Адамс и ее муж Даррен Ле Галло воспитывают дочь Авиану, которой уже семь лет. И не исключено, что вскоре в звездном семействе случится прибавление. По крайней мере, такие предположения строят СМИ на основании последних публичных выходов актрисы. Накануне Адамс посетила Day of Indulgence, ежегодную вечеринку продюсера Дженнифер Кляйн, которая устраивается в Лос-Анджелесе. Day of Indulgence — типичный девичник, звезды собираются вместе, выпивают, общаются, им делают массаж, рассказывают о последних модных трендах, и все это в камерной, неофициальной обстановке. Эми Адамс прибыла на вечеринку в платье свободного кроя, тщательно скрывающем ее фигуру. Надо сказать, актриса не в первый раз выбирает наряды такого рода, и в последние месяцы — все чаще.