СМИ: Эми Адамс беременна

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Актриса ждет ребенка?
Эми Адамс и ее муж Даррен Ле Галло воспитывают дочь Авиану, которой уже семь лет. И не исключено, что вскоре в звездном семействе случится прибавление. По крайней мере, такие предположения строят СМИ на основании последних публичных выходов актрисы. Накануне Адамс посетила Day of Indulgence, ежегодную вечеринку продюсера Дженнифер Кляйн, которая устраивается в Лос-Анджелесе. Day of Indulgence — типичный девичник, звезды собираются вместе, выпивают, общаются, им делают массаж, рассказывают о последних модных трендах, и все это в камерной, неофициальной обстановке. Эми Адамс прибыла на вечеринку в платье свободного кроя, тщательно скрывающем ее фигуру. Надо сказать, актриса не в первый раз выбирает наряды такого рода, и в последние месяцы — все чаще.
Официальных комментариев представителей Адамс не было, и пресса гадает, действительно ли Эми Адамс (которой, кстати, 20 августа исполнится 43 года) ждет ребенка или ей просто полюбились свободные платья? Так или иначе, в начале сентября ожидается премьера «Лиги справедливости», где актриса сыграла одну из ролей, и, возможно, появление Эми на красной дорожке внесет ясность в эту ситуацию.
Эми Адамс и Даррен Ле ГаллФОТО
Эми Адамс и Даррен Ле Галл с дочкойФОТО