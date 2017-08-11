СМИ: Елизавета II решила передать королевский престол Уильяму и Кейт

Полная версия
91-летняя королева уходит на пенсию спустя 65 лет правления
Недавно свой пост в королевстве оставил принц Филипп, поэтому королева нашла адъютанта, который отныне будет сопровождать ее на всех важных мероприятиях. Однако на днях источники, близкие ко двору, сообщили, что 91-летняя Елизавета все-таки решила отправиться на пенсию вслед за супругом. По закону следующим претендентом на престол становится принц Чарльз, но королева намерена передать трон старшему внуку Уильяму и его жене Кейт Миддлтон.
Королева Елизавета и принц Филипп
По словам инсайдеров, королева считает, что с молодым поколением у престола королевство начнет процветать.
«Ее Величество поняла, что Уильям и Кейт — это будущее, — также добавил источник. — Она провела 65 лет на троне, чтобы убедиться, что королевство выживет лишь в руках полностью увлеченного правителя, каким является Уильям».
К тому же источники сообщают, что Елизавета всегда будет делать то, что считает лучшим для укрепления монархии, поэтому она останется непреклонной перед Чарльзом.
Решение королевы привело и к напряженным отношениям Уильма с отцом, который ждал всю жизнь, чтобы стать королем. Похоже, во дворце начинается эпоха новых интриг. И хотя Кейт пытается примирить мужа с Чарльзом, сейчас она больше беспокоится за детей, ведь на Георга и Шарлотту и так оказывают серьезное влияние.
Что ж, пока официального подтверждения этой информации не было, однако Британия уже постепенно готовится принять нового правителя.
Принц Чарльз и Елизавета