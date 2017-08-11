СМИ: Елизавета II решила передать королевский престол Уильяму и Кейт

Недавно свой пост в королевстве оставил принц Филипп , поэтому королева нашла адъютанта , который отныне будет сопровождать ее на всех важных мероприятиях. Однако на днях источники, близкие ко двору, сообщили, что 91-летняя Елизавета все-таки решила отправиться на пенсию вслед за супругом. По закону следующим претендентом на престол становится принц Чарльз , но королева намерена передать трон старшему внуку Уильяму и его жене Кейт Миддлтон .

По словам инсайдеров, королева считает, что с молодым поколением у престола королевство начнет процветать.

«Ее Величество поняла, что Уильям и Кейт — это будущее, — также добавил источник. — Она провела 65 лет на троне, чтобы убедиться, что королевство выживет лишь в руках полностью увлеченного правителя, каким является Уильям».

К тому же источники сообщают, что Елизавета всегда будет делать то, что считает лучшим для укрепления монархии, поэтому она останется непреклонной перед Чарльзом.