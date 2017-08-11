Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия
    11 августа 2017

    СМИ: Елизавета II решила передать королевский престол Уильяму и Кейт

    91-летняя королева уходит на пенсию спустя 65 лет правления

    Недавно свой пост в королевстве оставил принц Филипп, поэтому королева нашла адъютанта, который отныне будет сопровождать ее на всех важных мероприятиях. Однако на днях источники, близкие ко двору, сообщили, что 91-летняя Елизавета все-таки решила отправиться на пенсию вслед за супругом. По закону следующим претендентом на престол становится принц Чарльз, но королева намерена передать трон старшему внуку Уильяму и его жене Кейт Миддлтон.

    Королева Елизавета и принц Филипп

    Королева Елизавета и принц Филипп

    По словам инсайдеров, королева считает, что с молодым поколением у престола королевство начнет процветать.

    «Ее Величество поняла, что Уильям и Кейт — это будущее, — также добавил источник. — Она провела 65 лет на троне, чтобы убедиться, что королевство выживет лишь в руках полностью увлеченного правителя, каким является Уильям».

    К тому же источники сообщают, что Елизавета всегда будет делать то, что считает лучшим для укрепления монархии, поэтому она останется непреклонной перед Чарльзом.

    Королевская семья

    Решение королевы привело и к напряженным отношениям Уильма с отцом, который ждал всю жизнь, чтобы стать королем. Похоже, во дворце начинается эпоха новых интриг. И хотя Кейт пытается примирить мужа с Чарльзом, сейчас она больше беспокоится за детей, ведь на Георга и Шарлотту и так оказывают серьезное влияние.

    Что ж, пока официального подтверждения этой информации не было, однако Британия уже постепенно готовится принять нового правителя.

    Принц Чарльз и Елизавета

    Принц Чарльз и Елизавета

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз