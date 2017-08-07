СМИ: Дрейк ухаживает за Ники Минаж

На днях в сети появилась информация о том, что Дрейк начал проявлять знаки внимания к своей коллеге по музыкальному цеху Ники Минаж. В частности, инсайдеры сообщили, что 30-летний рэпер уже не первый год ухаживает за исполнительницей: «Ребята знают друг друга вечность. И Ники всегда была для Дрейка идеалом женщины — она сильная, красивая, целеустремленная, умная. Ему нравится ее эпатажный стиль в одежде. Единственное, чего он опасается, — если их отношения не сложатся, то он может потерять в ее лице отличного друга».

Напомним, еще прошлой осенью западные таблоиды утверждали, что одной из причин расставания рэпера и Рианны стала ревность певицы к Минаж: «Рири очень не понравилось, что Дрейк слишком трепетно относится к Ники. Особенно если учесть, что после записи совместной с Ники песни в одном из интервью он заявил, что ему еще ни разу не приходилась работать с таким профессионалом, как она. Это очень задело Рианну, ведь у нее с Дрейком уже было несколько дуэтов. После этого Рири устроила ему скандал и решила, что их отношения подошли к концу».