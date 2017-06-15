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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 июня 2017

СМИ: Дэвид Бекхэм перестал скрывать свою связь на стороне

Инсайдеры сообщают, что у футболиста появилась новая возлюбленная

Несмотря на то, что чету Дэвида и Виктории Бекхэм считают одной из самых крепких пар Голливуда, в сети с завидной регулярностью появляется информация о том, что брак между дизайнером и футболистом не настолько идеален, как может показаться на первый взгляд. В частности, на днях один из инсайдеров сообщил об интересном инциденте, произошедшем на вечеринке в доме рокера Стивена Тайлера. По словам анонимного источника, изначально Дэвид пришел на мероприятие вместе с супругой и старшим сыном, но через пару часов Виктория и Бруклин решили поехать домой. После того, как жена спортсмена покинула вечеринку, Дэвид подошел к одной из приглашенных и страстно поцеловал ее. Имя таинственной незнакомки инсайдер решил не разглашать, но отметил, что футболиста и девушку явно связывают не только дружеские отношения. В довершении ко всему, он отметил, что не раз видел спортсмена в компании различных моделей, но впервые Дэвид позволил себе проявить чувства на публике: «Весь вечер он смотрел на свою спутницу влюбленными глазами», - заверил инсайдер.

Дэвид и Виктория Бекхэмы

Дэвид и Виктория Бекхэмы

ФОТОGetty Images

Стоит отметить, что в СМИ уже не первый год обсуждается тот факт, что Бекхэмы поддерживают лишь видимость идеального брака, хотя на самом деле давно встречаются с другими людьми. К примеру, в 2010 году, футболисту приписывали роман с моделью Ирмой Ници, которая потребовала от Дэвида 6 миллионов долларов в качестве моральной компенсации за то, что в течение нескольких лет он имел с ней отношения, но при этом так и не решился уйти от жены. В данном случае было интересно то, что Виктория никак не отреагировала на сложившуюся ситуацию, несмотря на неоспоримые доказательства того, что между ее мужем и юной моделью действительно была связь.

Кроме того, в последнее время супруги стали все реже появляться вместе на светских мероприятиях. С другой стороны, это не мешает им публиковать в социальных сетях трогательные фотографии друг друга.

Дэвид Бекхэм на вечеринке amfAR

Дэвид Бекхэм на вечеринке amfAR

Напомним, что Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. За 18 лет супружеской жизни у пары родилось четверо детей.


Дэвид и Виктория Бекхэмы, 1999 год

Дэвид и Виктория Бекхэмы, 1999 год

Дэвид и Виктория Бекхэмы, 2017 год

Дэвид и Виктория Бекхэмы, 2017 год

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