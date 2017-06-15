СМИ: Дэвид Бекхэм перестал скрывать свою связь на стороне

Несмотря на то, что чету Дэвида и Виктории Бекхэм считают одной из самых крепких пар Голливуда, в сети с завидной регулярностью появляется информация о том, что брак между дизайнером и футболистом не настолько идеален, как может показаться на первый взгляд . В частности, на днях один из инсайдеров сообщил об интересном инциденте, произошедшем на вечеринке в доме рокера Стивена Тайлера . По словам анонимного источника, изначально Дэвид пришел на мероприятие вместе с супругой и старшим сыном, но через пару часов Виктория и Бруклин решили поехать домой. После того, как жена спортсмена покинула вечеринку, Дэвид подошел к одной из приглашенных и страстно поцеловал ее. Имя таинственной незнакомки инсайдер решил не разглашать, но отметил, что футболиста и девушку явно связывают не только дружеские отношения. В довершении ко всему, он отметил, что не раз видел спортсмена в компании различных моделей, но впервые Дэвид позволил себе проявить чувства на публике: «Весь вечер он смотрел на свою спутницу влюбленными глазами», - заверил инсайдер.

Стоит отметить, что в СМИ уже не первый год обсуждается тот факт, что Бекхэмы поддерживают лишь видимость идеального брака, хотя на самом деле давно встречаются с другими людьми. К примеру, в 2010 году, футболисту приписывали роман с моделью Ирмой Ници, которая потребовала от Дэвида 6 миллионов долларов в качестве моральной компенсации за то, что в течение нескольких лет он имел с ней отношения, но при этом так и не решился уйти от жены. В данном случае было интересно то, что Виктория никак не отреагировала на сложившуюся ситуацию, несмотря на неоспоримые доказательства того, что между ее мужем и юной моделью действительно была связь.

Кроме того, в последнее время супруги стали все реже появляться вместе на светских мероприятиях. С другой стороны, это не мешает им публиковать в социальных сетях трогательные фотографии друг друга.