СМИ: Брэд Питт выглядит счастливее после встречи с детьми

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Инсайдеры сообщают, что актер постепенно возвращается к жизни
Похоже, черная полоса, наступившая в жизни Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли и всех вытекающих из него обстоятельств, пошла на спад. Инсайдеры уверяют, что актер «выглядит намного счастливее», ведь недавно Джоли наконец решилась на компромисс в деле об опеке над детьми и теперь Питт видится с ними чаще.
«Брэд страшно скучал по детям. Малыши для него — весь мир. Они — все, что его сейчас волнует, — транслирует источник журналу People. — Сейчас он кажется намного счастливее, все налаживается».
К слову, недавно Брэд Питт снялся для глянца — впервые после объявления о разводе. Поклонники подметили, что пережитый стресс, как ни странно, положительно сказался на внешности актера — он выглядит похудевшим и помолодевшим. А на прошлой неделе Питт посетил благотворительную рок-вечеринку с участием Стинга и сам устроил закрытую вечеринку для друзей в Санта-Монике. «Он сильно сбавил в весе. Сейчас он вновь сфокусировался на себе, начал следить за питанием. Его шеф-повар готовит ему только полезные блюда. Он также регулярно тренируется, много гуляет, занимается хайкингом. Ему нужно вернуть свою форму и хорошее самочувствие», — подытожил инсайдер.
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