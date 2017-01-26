СМИ: Брэд Питт выглядит счастливее после встречи с детьми

Похоже, черная полоса, наступившая в жизни Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли и всех вытекающих из него обстоятельств, пошла на спад. Инсайдеры уверяют, что актер «выглядит намного счастливее», ведь недавно Джоли наконец решилась на компромисс в деле об опеке над детьми и теперь Питт видится с ними чаще.

«Брэд страшно скучал по детям. Малыши для него — весь мир. Они — все, что его сейчас волнует, — транслирует источник журналу People. — Сейчас он кажется намного счастливее, все налаживается».