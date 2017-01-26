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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 января 2017

СМИ: Брэд Питт выглядит счастливее после встречи с детьми

Инсайдеры сообщают, что актер постепенно возвращается к жизни

Похоже, черная полоса, наступившая в жизни Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли и всех вытекающих из него обстоятельств, пошла на спад. Инсайдеры уверяют, что актер «выглядит намного счастливее», ведь недавно Джоли наконец решилась на компромисс в деле об опеке над детьми и теперь Питт видится с ними чаще.

«Брэд страшно скучал по детям. Малыши для него — весь мир. Они — все, что его сейчас волнует, — транслирует источник журналу People. — Сейчас он кажется намного счастливее, все налаживается».

Брэд Питт

К слову, недавно Брэд Питт снялся для глянца — впервые после объявления о разводе. Поклонники подметили, что пережитый стресс, как ни странно, положительно сказался на внешности актера — он выглядит похудевшим и помолодевшим. А на прошлой неделе Питт посетил благотворительную рок-вечеринку с участием Стинга и сам устроил закрытую вечеринку для друзей в Санта-Монике. «Он сильно сбавил в весе. Сейчас он вновь сфокусировался на себе, начал следить за питанием. Его шеф-повар готовит ему только полезные блюда. Он также регулярно тренируется, много гуляет, занимается хайкингом. Ему нужно вернуть свою форму и хорошее самочувствие», — подытожил инсайдер.

Брэд Питт
Брэд ПиттФОТОGetty Images/East News

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